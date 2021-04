I bendaggi sono un ottimo trattamento per gambe gonfie, stanche e colpite da ritenzione idrica e cellulite. Un trattamento che si potrà preparare ed applicare in casa per concedersi un momento di relax e benessere.

L’estate porta con se sicuramente la certezza di belle giornate di sole e di relax, ma anche quella di dover subire la problematica delle gambe gonfie e accaldate soprattutto se colpite da problemi di circolazione, ritenzione idrica e cellulite.

Sono diversi i trattamenti professionali e casalinghi che possono essere utilizzati per il trattamento delle cellulite, in particolare esistono molti rimedi naturali e i bendaggi sono uno dei trattamenti più efficaci e troppo spesso sottovalutati.

Cosa sono i bendaggi per le gambe

I bendaggi sono dei trattamenti che si possono applicare alle gambe ma anche in altre parti del corpo. Si tratta di bende di cotone o altro materiale naturale che si imbevono di rimedi dalle proprietà drenanti, rinfrescanti, tonificanti che vengono assorbite dall’epidermide tramite il principio dell’osmosi.

Esistono in commercio dei prodotti già preparati e diluiti per preparare dei bendaggi o si possono preparare con dei fanghi anti cellulite o degli oli vegetali addizionati di oli essenziali. Esistono poi anche le bende già imbibite di prodotto che si possono acquistare in erboristeria o in farmacie e parafarmacie.

Ottimi tutti i bendaggi a base di oli essenziali come il mentolo, la menta piperita, il cipresso, il geranio e il limone.

Come si applicano e quali sono gli straordinari risultati che si possono ottenere

I bendaggi si presentano proprio come delle lunghe bende che vanno fatte girare attorno alla gamba esercitando una delicata pressione, senza comprimere troppo l’arto. Queste bende imbevute di trattamento dovranno essere lasciate sulle gambe per almeno 20 minuti.

Ricordiamo che ove esistano problemi di circolazione, presenza di varici o capillari rotti, il trattamento di bendaggi dovrà essere sempre valutato dal medico.

Come preparare dei bendaggi anti cellulite in casa: il video tutorial

Scopriamo come preparare e applicare i bendaggi gambe anti cellulite per eseguire un trattamento di salute e bellezza per le nostre gambe comodamente a casa nostra!