Milka Muffin Cookies: soffici muffin dal cuore super cioccolatoso!

Golosissimi Milka Muffin Cookies, una ricetta semplice, veloce e dal cuor di cioccolato. Perfetti per la colazione di tutta la famiglia. Scopriamo come prepararli passo dopo passo.

Se avete voglia di un dolcetto al cioccolato da gustare durante la giornata i Milka Muffin Cookies sono perfetti per voi. Dei soffici muffin con tante gocce di cioccolato che ricordano i classici biscotti americani, i cookies.

Una ricetta preparata con ingredienti sani e rigorosamente light come la farina di avena, la farina di cocco, lo yogurt greco e l’olio di cocco. Saranno perfetti per la colazione o per concedersi una pausa dolce durante il giorno senza troppi sensi di colpa!

Milka Muffin Cookies : gli ingredienti e la ricetta per prepararli

Milka Muffin cookies: gli ingredienti e la ricetta

I golossissimi Milka Muffin Cookies nascono dalla maestria della food blogger _candy_healthy_ che ci presenta la sua esclusiva ricetta:

“Cookies o muffins? Perché scegliere? Con i milka muffin cookies puoi concederti entrambi senza fare rinunce!!

Sono dei soffici muffin dal cuore super cioccolatoso e ricoperti da una dolce pioggia di gocce di cioccolato”

Gli ingredienti

Per preparare i Milka Muffin Cookies, avrete bisogno di:

“-50g di farina di avena

-10g Farina di cocco

-1 uovo

-60g yogurt greco

-30 ml di olio di cocco

-7g di lievito

-Gocce di cioccolato qb”

Il procedimento

“Unite gli ingredienti in una ciotola e mescolate fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Versa negli appositi stampini per muffin,aggiungi le gocce di cioccolato e cuoci a 180 gradi per circa 20minuti. Sforna e con l’aiuto di una sac a poche farcisci con crema proteica al cioccolato. Servi i tuoi muffin cookies ideali per una colazione o snack super goloso!!”

Non vi resta che mettervi ai fornelli per preparare questi deliziosi Milka Muffin cookies seguendo tutte le indicazioni. Certamente diventerà uno de dolci più graditi in famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)