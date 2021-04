Belen Rodriguez in versione Madre Natura: sotto la doccial, la showgirl mostra il pancione e incanta letteralmente i fan, foto.

Belen Rodriguez, dalle Maldive, incanta tutti mostrandosi senza veli mentre è sotto la doccia e sfoggia il pancione. Una visione celestiale ed elegante quella che la showgirl argentina ha regalato ai suoi quasi 10 milioni di followers che, di fronte alla bellezza elegante e raffinata della futura mamma bis, sono rimasti letteralmente senza parole.

In penombra, sotto la doccia del resort in cui sta trascorrendo qualche giorno insieme al fidanzato Antonino spinalbese, Belen sfoggia la bellezza tipica delle donne in dolce attesa.

Belen Rodriguez con il pancione senza veli sotto la doccia: semplicemente divina

Dal resort delle Maldive dove si sta rilassando insieme al compagno Antonino Spinalbese, Belen ha cominciato a stuzzicare la curiosità dei fan pubblicando la foto che vedete qui in alto. Di profilo, con i capelli bagnati, la showgirl argentina mostra tutta la sua straordinaria bellezza che si esalta con la foto successiva in cui mostra il suo bellissimo pancione dove sta crescendo la piccola Luna Marie a cui papà Antonino Spinalbese ha fatto una dolce dedica.

Una foto, quella scattata sotto la doccia, che ha mandato in tilt Instagram. In pochi minuti, il profilo Instagram di Belen è stato inondato da like e commenti.

“Madre Natura”, scrive Laura Chiatti ammirando la bellezza dell’amica Belen. “Mettersi a nudo senza essere mai volgare… Complimenti Belen”, è il commento di una ragazza. E ancora: “È proprio vero che le donne in gravidanza sono più belle…. Ma tu partivo comunque già avvantaggiata”, “Divina”, “Bella e materna”, “Sei meravigliosa. il corpo della donna è qualcosa di unico, soprattutto nel tuo stato”.



L’autore della foto è il fidanzato Antonino Spinalbese che è riuscito a rendere ancora più bella Belen che gli ha dedicato delle parole ricche d’amore: “Tu sei la mia poesia, da subito lo sei stato. Tu mi hai fatto del bene. Mi hai insegnato ad amare ancora. Mi hai concesso le forze per crederci ancora. Hai abbracciato tutta me stessa. E te ne sei presso cura, e questo non lo scorderò mai”.