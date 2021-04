Jeda, fidanzato Vera Gemma, contro il cast dell’Isola: “Lupi vestiti da pecore”

Jeda, il giovane fidanzato di Vera Gemma, ha stroncato il cast dell’Isola dei Famosi durante la puntata con Ilary Blasi: ecco perché.

Jeda, pur non essendo uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione. Il giovane produttore musicale, come ormai noto, prende parte alle dirette in studio in quanto è il compagno di Vera Gemma , una delle concorrenti del programma, e ieri non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo mal contento nei confronti dei compagni di viaggio della figlia d’arte.

In particolar modo Jeda ha stroncato Ubaldo Lanzo all’isola dei Famosi, che poco prima non si era comportato in maniera molto elegante nei confronti di Vera Gemma. Tanto da far intervenire Massimiliano Rosolino, l’inviato di quest’anno, chiedendogli di moderare i toni.

Vera Gemma difesa da Jeda all’Isola dei Famosi: lo sfogo in diretta

Vera Gemma, fin dall’inizio di quest’avventura, non è mai riuscita a legare con gli altri naufraghi e in particolar modo, dopo il suo rientro nel programma, questa non armonia è saltata subito all’occhio. Tant’è che all’Isola dei Famosi si sono venuti a creati due sottogruppi. Uno comprende la compagna di Jeda, Beatrice, che ora si trova in un’altra Isola per aver perso il televoto, Miryea Stabile e Fariba Tehrani. L’altro invece riguarda tutti i restanti concorrenti.

Il fidanzato di Vera Gemma non ha gradito quanto è accaduto durante il corso della puntata. In quanto, come anticipato, Ubaldo Lanzo ha utilizzato dei toni forti, lasciando senza parole perfino Ilary Blasi ed accusando la concorrente di seminare zizzania e di avergli aizzato contro la mamma di Giulia Salemi.

“Sto bene ma sono un po’ incavolato” ha esordito Jeda all’Isola dei Famosi non appena Ilary Blasi gli ha concesso la parola. “Non mi è andato giù quello che ha detto prima Ubaldo e per come si è comportato perché non ti puoi permettere di parlare così ad una donna“ ha proseguito il giovane durante il corso della puntata. “Ha dimostrato di essere un egoista, un maleducato ed un cafone“ ha aggiunto per poi scagliarsi contro l’intero cast di quest’anno. “Hanno cercato di far passare Vera per donna che non è, i naufraghi sono tutti lupi travestiti da pecore“ ha concluso.

Jeda ha difeso Vera Gemma all’Isola dei Famosi, ma cosa deciderà di fare il pubblico del piccolo schermo in questi giorni visto che lei è finita in nomination per l’ennesima volta? Staremo a vedere come si evolveranno le cose.