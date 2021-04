Scintille all’Isola dei Famosi 2021 con Ubaldo Lanzo che aggredisce verbalmente Vera Zitta: “Stai zitta”. Interviene Massimiliano Rosolino.

Scintille all’Isola dei Famosi 2021. Durante un confronto tra Vera Gemma e Fariba Tehrani, Ubaldo Lanzo ha perso la pazienza alzando la voce e puntando il dito contro Vera Gemma. I tonu utilizzati da Ubaldo Lanzo hanno portato Massimiliano Rosolino ad intervenire esortando il naufrago ad abbassare i toni e a moderare il linguaggio.

Ma cosa ha scatenato la rabbia di Ubaldo? Il cromatologo non ha gradito l’atteggiamento di Vera Gemma rea, a suo parere, di averlo messo contro l’amica Fariba Tehrani con cui ha cominciato l’avventura sull’Isola. Furioso con Vera, Ubaldo ha alzato la voce scagliandosi contro la Gemma.

Scintille all’Isola dei Famosi 2021: duro scontro tra Ubaldo Lanzo e Vera Gemma

Ubaldo Lanzo contro Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021. Il cromatologo non accetta l’allontanamento di Fariba Tehrani accusando Vera di essere la responsabile del cambiamento di Fariba nei suoi confronti. Durante il collegamento con Ilary Blasi, Ubaldo ha perso la pazienza.

“Parlo a Vera, apro una parentesi e poi non voglio più sapere un ca*** di nessuno. Vera, tu dici che non sparlavi, che ti senti libera e parlavi della tua vita, perché hai fatto il mio nome e mi hai messo Fariba contro? Zitta!!! Zitta che ti ho sentita con le mie orecchie, hai fatto il mio nome. Hai detto a Fariba che l’avrei nominata perché sono con il gruppo dominante. Non fare la santarellina. Non devi parlare di me. Vi ho sentite con le mie orecchie. Fariba ha detto “Ubaldo è diplomatico” e Vera le ha risposto “Tanto prima o poi ti voterà”. Io avevo detto a Fariba che non l’avrei mai votata”, ha detto Ubaldo.

Il tono usato da Ubaldo ha spinto Massimiliano Rosolino ad intervenire esortando Ubaldo a correggere il suo atteggiamento. “Meno aggressivo, calma. Ubaldo, ti lascio continuare, ma abbassa la voce”, ha detto l’inviato dell’Isola. Inizialmente, Ubaldo ha abbassato i toni. Poi ha perso nuovamente la pazienza e rivolgendosi ancora contro Vera, ha aggiunto: “Vattela a piglia’ in quel posto”.