Ilary Blasi, frecciatina in diretta a Fariba: “Non ti direi mai un mio segreto”

Ilary Blasi punge Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 20210e le dice di non svelare l’esistenza di Playa Imboscada: “Non ti direi mai un mio segreto”.

Ilary Blasi bacchetta Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021 e lancia una frecciatina alla naufraga. Tutto è accaduto dopo il verdetto del televoto. Fariba era in nomination con Beatrice Marchetti. Per svelare il risultato del televoto, Ilary Blasi ha esortato le due naufraghe a raggiungere un’altra isola dove ha esortato Fariba a non svelare l’esistenza di Playa Imboscada pena la nomination d’ufficio.

Durante il collegamento con Fariba, Ilary Blasi le ha chiaramente detto che non le rivelerebbe mai un suo segreto non fidadosi totalmente della sua capacità di non rivelarlo ad altre persone.

Ilary Blasi punge Feriba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021: “Hai la boccuccia larga”

Ilary Blasi ammette in diretta di non fidarsi delle capacità di Fariba Tehrani di mantenere un segreto. Per evitare che la naufraga, dopo aver vinto la sfida al televoto con Beatrice Marchetti, riveli agli altri concorrenti la presenza di Playa Imboscada, le annuncia che, qualora dovesse farlo, finirebbe automaticamente in nomination.

“Fariba devo dirti una cosa” – esordisce Ilary. “So che hai la boccuccia un po’ larga, e ti fai sfuggire le cose, sono seria. Se dirai l’esistenza di Playa Imboscada, riceverai una punizione”, ha aggiunto la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021 animata dallo scontro in diretta tra Ubaldo Lanzo e Vera Gemma. “Finirai in nomination automaticamente, in qualsiasi momento. Bocca chiusa! Se ti chiedono qualcosa su dove sei andata tu dì un sacco di bugie, tanto! Naufraga avvisata, mezza salvata“, ha detto ancora Ilary.

Fariba ha provato a giustificarsi motivando il suo atteggiamento. “Se uno mi dice un segreto io non dico mai. Invece le cose che dicono a voce alta io lo dico!”, ha detto la Tehrani.

“Fariba, personalmente, io un segreto non te lo direi mai! È una mia opinione, eh!”, ha concluso la Blasi. Fariba riuscirà a mantenere il segreto di Playa Imboscada?