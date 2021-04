Giulia Salemi difende mamma Fariba: “Ma l’aggressività di questa Valentina Persia?”

Giulia Salemi difende mamma Fariba e si scaglia contro Valentina Persia che non ha stretto la mano alla madre all’Isola dei Famosi 2021.

Giulia Salemi, durante la decima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, difende mamma Fariba Tehrani e, attraverso un tweet, si scaglia contro Valentina Persia che ha più volte ribadito di volere l’eliminazione della madre della Salemi. A scatenare la rabbia di Giulia è stato un gesto di Valentina.

La Persia, quando Fariba ha lasciato momentaneamente la Palapa per raggiungere Playa Imboscada insieme a Beatrice Marchetti e scoprire il risultato del televoto che ha poi premiato la Tehrani, ha rifiutato di stringere la mano a quest’ultima. Un gesto che non è piaciuto a Giulia che, avendo deciso di non partecipare alle puntate in studio, ha commentato l’accaduto su Twitter.

Giulia Salemi contro Valentina Persia: il rifiuto di stringere la mano a Fariba Tehrani non è piaciuto all’influencer

Mentre Fariba Tehrani salutava gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 per raggiungere Playa Imboscada, Valentina Persia ha rifiutato di stringere la mano a Fariba motivando in diretta la sua scelta.

“Non voglio più avere nulla a che fare con lei. È una persona subdola, mi ha calunniato. Io la mano non la do, non sono un’ipocrita” – ha spiegato la Persia. La comica, poi, ha aggiunto: “Io le ho dato la possibilità di chiarire dopo che mi ha infamato. Avevamo risolto, quando è venuta da me dicendomi che Gascoigne le aveva fatto la pipì vicino. Io sono andata a parlarne con lui, preoccupandomi, e lei se l’è presa. Questi sono scapocciamenti che non mi piacciono”.

L’atteggiamento e le parole di Valentina Persia non sono piaciute a Giulia Salemi, la figlia di Fariba Tehrani. Mentre seguiva la puntata da casa, la Salemi ha così commentato l’accaduto su Twitter.

“Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?”, ha cinguettato la Salemi.

Fariba, nel frattempo, è finita nuovamente al televoto con Vera Gemma e Miryea Stabile.