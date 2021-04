Andrea Cerioli piange per la mamma morta: “Mi manca”. Poi la sorpresa della sorella

Andrea Cerioli piange all’Isola dei Famosi 2021 ricordando la mamma morta. Poi ritrova il sorriso con la sorpresa della sorella Giada.

Sull’Isola dei Famosi 2021, complici i momenti di solitudine, Andrea Cerioli si lascia andare ai ricordi. Negli scorsi giorni ha vissuto un momento di sconforto pensando alla mamma, scomparsa alcuni anni fa. Un dolore che Andrea porterà sempre nel cuore come ha raccontato in un confessionale trasmesso durante la decima puntata dell’Isola dei Famosi.

“Sono molto legato alla mia famiglia. Ho bisogno di vederli, di sentirli. Ho una sorella che si chiama Giada e che ha dieci anni più di me. Io e Giada abbiamo passato gli otto anni più brutti della nostra vita perchè abbiamo perso la nostra mamma. Io avevo 25 anni e lei ne aveva 35. Da quando non c’è più mia mamma, mia sorella si è caricata di questa responsabilità, del fatto che sono il piccolo di casa. Ha sempre ricoperto quel ruolo da mamma nei miei confronti”, ha detto Andrea in un confessionale.

“Mia mamma per me è stata tutto. E’ stata la mia migliore amica, è stata qualsiasi cosa. Il problema è che quando viene a mancare una mamma non ti puoi rendere conto del vuoto che ti lascia e sarò sempre grato a mia sorella per esserci stata sempre. Mia mamma è stata una donna bellissima, con l’idea di voler crescere due figli perbene e mi dispiace perchè, secondo me, aveva ancora un sacco di cose da insegnarmi. La cosa che più mi dispiace è non farle vedere quello che sto diventando. E’ stata una grande mamma fino all’ultimo”, ha detto ancora Andrea.

La sorpresa della sorella Giada per Andrea Cerioli: “Mamma sarebbe orgogliosa di te”

Dopo aver avuto la possibilità di parlare con la fidanzata Arianna Cirrincione, nel corso della decima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli che non ha trattenuto le lacrime ricordando la mamma a cui era estremamente legato, ha potuto parlare con la sorella Giada, presente in studio con Ilary Blasi.

“La mamma sarebbe orgogliosissima, io sono orgogliosissima. E’ vero, io sono più grande di te di dieci anni e sono la tua spalla, ma tu sei la mia. Senza un complice nella vita non si va da nessuna parte, ma io ho il migliore. Sei il più bell’esempio di uomo che le mie figlie potessero avere e per questo non ti ringrazierò mai abbastanza“, ha detto Giada, la sorella di Andrea.

“Arianna ti bacia, le manchi, la sento mille volte al giorno. Stiamo tutti bene, ci manchi, ma divertiti e goditela perchè sei spettacolare. Tutti ti amiamo. Non vedo l’ora di abbracciarti, ma resta lì il più a lungo a possibile. Ti amo immensamente“, ha concluso.