Arianna Cirrincione, chi è la fidanzata di Andrea Cerioli: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e tutto quello che c’è da sapere.

Arianna Cirrincione è la fidanzata di Andrea Cerioli. Ha conosciuto e si è innamorata dell’ex tronista partecipando a Uomini e Donne. Dopo la nascita del loro amore, i due hanno lasciato insieme la trasmissione ed oggi sono sempre più felici e innamorati, ma chi è davvero Arianna Cirrincione?

Nome : Arianna Cirrincione

: Arianna Cirrincione Età: 25

25 Data di nascita: 5 aprile 1995

5 aprile 1995 Segno Zodiacale: ariete

Luogo di nascita: Genova

Genova Altezza: 180 cm

180 cm Peso: /



Tatuaggi: uno in comune con il fratello

uno in comune con il fratello Profilo Instagram Ufficiale: @ariannacirrincione

Età, altezza, carriera

Arianna Cirrincione è nata il 5 aprile 1995 a Genova. E’ legatissima alla sua famiglia e ha uno splendido rapporto con il fratello con cui condivide un tatuaggio, simbolo del loro legame. Ama viaggiare, è tifosa della Sampdoria e per amore del fidanzato Andrea Cerioli si è trasferita a Bologna dove la coppia convive.

Arianna lavora come modella e nel 2021 ha partecipato al programma MTV Cribs Italia insieme al fidanzato Andrea Cerioli. Arianna ha debuttato in televisione come corteggiatrice di Uomini e Donne incrociando il suo sguardo proprio con quello di Cerioli che l’ha poi scelta. La loro storia d’amore è una delle più belle nate nel programma di Maria De Filippi ed oggi sono amatissimi dai fans che li seguono sui social network.

Vita privata

Bellissimi, uniti e innamorati, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono soliti dedicarsi delle splendide parole d’amore. “Di tutte le persone che potevo incontrare ho incontrato te, che sei perfetta nelle tue mille sfaccettature, nelle tue fragilità, nella tua simpatia, nel tuo essere perfettamente imperfetta. Grazie di essere tutto questo. Tu sai”, ha scritto recentemente l’ex tronista su Instagram. “Ti amo moltissimo”, è stata la risposta di Arianna che, a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato di essere un po’ gelosa:

“Se fanno i complimenti al mio ‘boy’ mi fa solo piacere. Però, ecco… giù le mani! Come ho detto e sottolineo, è il mio boy! Cosa non gli perdonerei? Le mancanze di rispetto. Come ad esempio un tradimento, ma non solo questo. Ci sono varie cose che non potrei perdonare, non una in particolare. Tengo molto ai miei valori, come la famiglia, e sono tutti intoccabili”.

Instagram

Arianna, su Instagram, è seguita da 842mila followers. Tra le varie foto pubblicate ci sono quelle in cui è da sola, in compagnia del fidanzato Andrea, ma anche scatti del suo lavoro e della sua vita quotidiana.