Maria Tona, chi è la dama del trono over di Uomini e Donne: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e tutto quello che c’è da sapere.

Maria Tona è una delle dame del trono over di Uomini e Donne. Partecipa al programma dalla stagione 2020-2021 ed è stata più volte protagonista di discussioni con Gianni Sperti che non crede totalmente alla sua voglia di trovare l’amore, ma chi è davvero Maria Tona?

Nome: Maria Tona

Maria Tona Data di nascita: 25 Febbraio 1966

25 Febbraio 1966 Età: 54 Anni

54 Anni Segno zodiacale: Pesci

Pesci Professione: Lavora nel mondo dell’estetica

Lavora nel mondo dell’estetica Luogo di nascita: /

/ Altezza: /

Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: @ mariatona_official

Chi è Maria Tona del trono over di Uomini e Donne

Maria Tona è nata il 25 Febbraio 1966. Durante la sua presentazione a Uomini e donne ha raccontato di essere mamma di cinque figli, quattro femmine e un maschio. E’ anche una giovane e bellissima nonna e, in passato, ha avuto una storia d’amore con un uomo più giovane di lei di 20 anni.

Maria è titolare della Tona Clinic e si occupa di estetica come ha spesso raccontato nella trasmissione di Maria De Filippi. Nonostante lavori tanto, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando a Uomini e Donne per trovare l’amore.

E’ uscita con Biagio Di Maro e Maurizio Giaroni, ma con entrambi non è andata a buon fine così come con Alessandro Pitti Inticu che ha deciso di chiudere la loro frequentazione.

Tra i vari cavalieri presenti in trasmissione, a Uomini e Donne Magazine, Maria ha raccontato di essere subito stata incuriosita da Armando Incarnato.

“Armando è stato il primo che ho guardato quando sono arrivata in trasmissione. Ho pensato subito che fosse un uomo affascinante, mai lui non mi ha degnato di uno sguardo quando, secondo me, doveva comportarsi più da “padrone di casa” visto che è un veterano del programma. Io ora lo faccio sempre: ogni nuovo cavaliere che arriva. Lo invito a ballare per metterlo a proprio agio perché so quanto ci si sente persi la prima volta nello studio. Armando si è perso una donna che poteva stupirlo”.

Instagram

Maria può essere seguita su Instagram dove conta 34,7mila followers. La dama è solita pubblicare foto e video in cui si mostra bellissima.