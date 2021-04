Scoppia la lite tra Vera Gemma e Andrea Cerioli all’Isola: “Mi fa schifo”

Vera Gemma e Andrea Cerioli hanno litigato all’Isola dei Famosi. I due non se le sono manate a dire, facendo volare parole pesanti.

La fame inizia a farsi sentire tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi e di conseguenza non mancano nemmeno i primi scontri, causati proprio dalla mancanza di cibo. L’esempio calzante lo si ritrova nella discussione avvenuta tra Vera Gemma e Andrea Cerioli. I due non se le sono mandati a dire e tutto è iniziato a causa di un vassoio di patatine fritte.

La figlia d’arte, dopo aver vinto la prova ricompensa di giovedì, ha ricevuto un vassoio di patata da parte della produzione del programma e lei ha decido di dividere questo premio soltanto con alcuni dei suoi compagni di viaggio e non con tutti. Vera ha scelto di offrire la sua ricompensa a Miryea Stabile, che come lei aveva vinto la prova, quindi le aspettavano di diritto, Fariba, Paul Gascoigne, Beatrice, Awed e l’ex tronista di Uomini e Donne.

Quest’ultimi due però, Andrea e Simone Paciello, si sono rifiutati di accettare il premio. In quanto hanno trovato ingiusto condividere del cibo, viste le loro condizioni, soltanto con alcuni concorrenti e non con tutti.

Questo ha rappresentato una vera e propria scintilla, facendo scoppiare la lite tra Vera Gemma ed Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, Vera Gemma contro Andrea Cerioli: “Avete sparlato di me”

Andrea Cerioli ha trovato davvero di pessimo gusto la scelta di Vera Gemma, che ha avuto un confronto anche con Simone Paciello, di non condividere il cibo con tutti i suoi compagni, ma scegliendone soltanto alcuni e non le ha di certo mandate a dire.

“Avevate tutto quel cibo e ce lo avete negato. Non lo avrei fatto nemmeno al mio peggiore nemico“ ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne, come riportato dal portale Biccy. “Con la fame non si scherza, io non lo avrei fatto neanche al mio peggior nemico di mangiargli in faccia” ha ribadito. “O mangiamo tutti o io non mangio“ ha concluso, rendendo ben chiara la sua posizione e la replica di Vera non è tardata ad arrivare.

“Avete sparlato di me per settimane, in Palapa ho ascoltato tutte le vostre cattiverie, posso decidere io con chi mangiare o no?” ha replicato la figlia d’arte che non ha affatto preso bene le critiche mosse da Cerioli. “Tu sei un eroe ed avresti condiviso il cibo con tutti, io non sono un’eroina” ha aggiunto.

“Vera, mi fa schifo il tuo atteggiamento“ ha replicato Andrea duro. “Io non avrei mai mangiato neanche davanti ai miei nemici” ha ribadito ancora una volta. “Poi ti sei isolata insieme a Fariba e Beatrice che si sono unite a te così magari si sentono meno sole e più protette da un gruppo, ma cosa siete le Charlie’s Angels?“ ha concluso, lanciando una provocazione al nuovo gruppetto dell’Isola dei Famosi.

Uno scontro quello tra Andrea Cerioli e Vera Gemma all’Isola dei Famosi che ha nettamente diviso il pubblico del piccolo schermo degli italiani.