Creiamo insieme un nuovo Look of the Day utilizzando come base uno dei colori più trendy di questa primavera: l’arancione!

L’arancione sarà uno dei colori must-have della primavera 2021 e che ci accompagnerà anche per il prossimo autunno, ma come creare degli outfit trendy utilizzando questo colore moda? Ecco alcuni facili consigli per indossare al meglio l’arancione nei nostri abbinamenti!

Ecco come abbinare uno dei colori moda di questa primavera 2021: l’arancione!

Tonalità, capi ed abbinamenti. Una semplice guida di stile per essere alla moda giocando con questo colore must-have. Tutto ciò che devi sapere per scegliere correttamente il tuo Look of the Day del martedì!

La prima cosa su cui bisogna riflettere nel momento dell’acquisto di un nuovo capo di colore arancione è la tonalità! Esistono in commercio svariati punti di questo colore moda, ma quale farà al caso nostro?

Ad esempio, coloro che hanno una carnagione chiara, capelli biondi o castano chiaro, dovranno scegliere un punto di arancione più pastello, quasi tendente al salmone o al pesca. Potranno, addirittura, optare per una versione di arancio quasi fluo, da abbinare con altri colori molto intensi, come il viola o l’azzurro.

Mentre per coloro che abbiano un incarnato più scuro, con una carnagione olivastra o abbronzata, e abbiano i capelli scuri, il punto di arancio da prediligere sarà più caldo, un “arancio tramonto” ad esempio, arrivando anche ad un tono mattone, da utilizzare negli abbinamenti con i colori terra, come il marrone o il giallo senape.

Una volta capito il tono più adatto a noi, quale capo scegliere? Nella moda l’importante è sempre sentirsi a proprio agio con i look scelti, e per molte di noi il primo approccio ad un colore così vivace può creare insicurezze, quindi la frase chiave sarà: step by step!

Iniziamo optando per un accessorio, ad esempio una borsa. Bottega Veneta ha creato per la sua linea di borse un modello “clutch” utilizzando un arancione molto vivace, ma in commercio si trovano moltissimi modelli sicuramente meno costosi ma belli allo stesso tempo. Si può utilizzare anche un sandalo arancio, magari abbinato ad un look total black.

Per chi invece ha voglia di osare di più, il capo più utilizzato dalle influencer è la giacca blazer arancione, da abbinare con un look white t-shirt e jeans, che è sempre un’ottima scelta, o addirittura osare con un abito floreale, che magari richiami il punto di arancio scelto per il blazer.

Come per lo scorso inverno, anche per questa primavera i look monocolore andranno per la maggiore. Quindi, per le più confident, consiglierei un total look arancione, sia elegante, ad esempio giacca blazer e pantalone tinta unita arancio, che sportivo, come mostra la super model Kendall Jenner che sfoggia una tuta monocolore arancione.

Questi sono alcuni dei consigli utili per scegliere al meglio uno dei colori trendy della primavera 2021, l’arancione, ma la moda è divertimento e creatività, quindi l’importante è utilizzare alcune regole di stile per creare dei look che rispecchino la nostra identità e che ci facciano sentire a nostro agio, sempre!