Mercoledì Look of the Day: tendenza fiocchi!

Ogni outfit diventa irresistibile abbinato agli accessori giusti, ma quali sono i più trendy del momento? Per il Look of the Day del mercoledì parleremo di un accessorio per capelli super richiesto dalle influencer: il fiocco!

Come oramai sappiamo, gli accessori nei nostri abbinamenti sono fondamentali. Oltre ad arricchire un look, ci rendono più particolari. Con gli accessori possiamo osare, divertirci, essere eleganti o sportive. Insomma, gli accessori sono la ciliegina sulla torta dei nostri outfit. Oggi parleremo di un accessorio in particolare, che nasce per capelli ma che con un po di fantasia può avere molteplici utilizzi. Quindi, in questo Look of the Day del martedì targato CheDonna parleremo dei…fiocchi per capelli!

Look of the day del martedì targato CheDonna: tendenza accessori fiocchi per capelli! Ecco il must-have delle influencer in fatto di accessori!

Sappiamo bene quanto sia difficile creare un outfit del quale siamo pienamente soddisfatte. Ma quante volte ci è capitato di abbinare perfettamente ogni capo, dalla maglia alla scarpa, guardarci allo specchio, e sentire che ci manca qualcosa. Realizziamo che nel nostro look manca quel guizzo, quella nota di colore e di confusione che ci fanno sentire complete. Allora apriamo i nostri cassetti pieni di accessori e iniziamo a provare collane, orecchini, bracciali, cinture. Ritorniamo allo specchio, e avvertiamo comunque che nel nostro look qualcosa non va. A quante è capitato di sentirsi così?

Il trend della primavera di quest’anni ci aiuterà a sconfiggere il baratro degli outfit incompleti: mie care, ecco a voi, i fiocchi per capelli!

Sembra una cosa banale, ma aggiungere un accessorio per capelli è molto importante. Sarà chiaro a chi vi guarda che avete creato il vostro abbinamento pensando a tutto e non lasciando nulla al caso. In più, bisogna considerare l’infinità di soluzioni che un semplice fiocco per capelli può darci, soprattutto per chi va sempre di corsa e non ha mai tempo per sistemarsi i capelli alla perfezione. Una coda bassa con un elastico a forma di fiocco vi salverà la giornata.

Ma quale scegliere? Semplice: più grande è meglio è. Deve essere vistoso, in tessuto lucido, come la seta ad esempio, e da prediligere nei colori moda, come l’arancio, il lilla o il verde. Per un look più da ufficio, perché non scegliere magari una treccia morbida, e al posto dell’elastico finale, utilizzate un nastrino, magari griffato, e chiudetelo a mo’ di fiocco. Sarete subito chic e femminili. Create poi il vostro look: abbinate tessuti, stili e colori.

Un valido sostituto al fiocco è lo scrunchie, ossia l’elastico per capelli rivestito in tessuto che andava di moda negli anni ’80. Giulia De Lellis, ad esempio, alterna i fiocchi agli scrunchies, portandoli con una mezza coda alta.

E anche per oggi si conclude questa guida allo stile con focus sui fiocchi per capelli! Provate a sperimentare i vostri abbinamenti non dimenticando mai di aggiungere il giusto accessorio, e perché no, un fiocco per capelli!

Emanuela Cappelli