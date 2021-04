Valentina Persia sbrocca contro Giulia Salemi, il web la massacra

Valentina Persia all’Isola dei Famosi ha perso la calma contro Giulia Salemi, ma il pubblico è tutto dalla sua parte di mamma Fariba.

Valentina Persia durante la diretta di ieri sera all’Isola dei Famosi ha avuto un acceso confronto con Giulia Salemi. La bella modella di origini persiane non le ha mandate di certo a dire, stroncando la comica e il resto dei naufraghi, accusandoli di aver avuto poco rispetto nei confronti di mamma Fariba. Tanto da ledere la sua dignità di essere umano.

In particolare Giulia si è scagliata contro la comica romana, affermando di aver trovato di cattivo gusto l’imitazione di sua madre in cui si sottolineava fosse iraniana e non italiana. Valentina non ha di certo reagito bene, accusando la fidanzata di Pierpaolo Pretelli di voler fare dei giochetti con lei, in modo di farla passare agli occhi del pubblico del piccolo schermo per la persona che in realtà non è.

Il pubblico del piccolo schermo ha seguito con molta attenzione la lite tra Valentina Persia e Giulia Salemi all’Isola e si è prontamente schierato dalla parte di quest’ultima, accusando la concorrente di essere stata ancora una volta poco elegante e di non aver riconosciuto i suoi errori nell’approcciarsi con la sua compagna di viaggio.

Giulia Salemi asfalta Valentina Persia: il pubblico è tutto dalla parte di Fariba

Giulia Salemi non le ha di certo mandate a dire, sottolineando come l’atteggiamento di tutto il cast dell’Isola dei Famosi nei confronti di sua madre Fariba Tehrani sembri apparire quasi come un accanimento, accusandoli di aver superato il limite della dignità umana.

“Qui il rispetto è spesso mancato“ ha esordito Giulia, non appena Ilary Blasi le ha dato la parola durante il corso della diretta. “La lista di chi ha attaccato mia madre è lunga e penso che in questa Isola stiano perdendo il senso di tutto” ha poi osservato, facendo anche riferimento allo scivolone di Paul Gascoigne che è stato costretto a ritirarsi.

“Capisco la fame, il gioco, ma questo è troppo, non c’è dignità“ ha tuonato. “Avete fatto il verso a mia madre, non faceva ridere. Valentina Persia ha fatto un’imitazione per sottolineare che è iraniana e questo non ha fatto ridere nessuno. C’è un limite che non va superato” ha poi concluso.

“Attenzione Giulia che con me non attacchi“ ha prontamente replicato Valentina, che sembrerebbe non aver riscontrato il favore del popolo di Twitter. “Io non ho fatto l’imitazione dicendo che è iraniana, ma faccio le imitazioni di tutti gli intercalari“ ha spiegato in collegamento dalle Honduras. “Non ti azzardare a mettermi questa roba in bocca che questo gioco con me non attacca signorina“ ha proseguito furiosa. “Non fare i giochi con me. Metti un po’ di ironia che andrai avanti nella tua vita“ ha concluso.

“Che ti devo dire, a me la comicità anni 90 non fa più ridere“ ha concluso Giulia Salemi all’Isola che ha ricevuto numerosi consensi da parte degli utenti della rete. Qui di seguito, infatti, è possibile trovare alcuni dei commenti degli utenti della rete fatti durante il corso della diretta e tutti sembrano essere dalla parte della Salemi.

#ValentinaPersia la piu cafona, maleducata, arrogante e cattiva di questa #isola

Senza parole. Difronte ad Una persona che quando ti parla ti punta così il dito c’è solo da IGNORARE. #giuliaxfariba — MariangelaFerrara (@Mariangela93) April 26, 2021

Contenta che hanno fatto finalmente vedere in prima serata l’ennesima figura di merda fatta da #ValentinaPersia! Bene bene. Cominciamo bene. #isola #tommasozorzi pic.twitter.com/pTxRTKj3pC — Juniper 👀🐍 (@NoemitaQ) April 26, 2021

#ValentinaPersia rivela tutto il suo essere. Spregevole. Che tristezza… Non che ci fosse bisogno di questa ennesima conferma cmq.. #isola https://t.co/0mE9JvJ2NP — Juniper 👀🐍 (@NoemitaQ) April 26, 2021

Valentina Persia all’Isola dei Famosi ha esagerato nei confronti di Fariba Tehrani? Il pubblico della rete non sembra avere dubbi. Anche se, com’è giusto che sia, c’è anche chi difende la Persia, affermando che la Salemi, ormai esperta di reality show, sia partita in quarta per raccogliere consensi nei confronti di mamma Fariba, che non ha fatto breccia nel cuore dei naufraghi. Sarà realmente così? Intanto ieri la Tehrani è riuscita a vincere anche la nomination contro Vera Gemma, restando di diritto in Honduras.