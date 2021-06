Cecilia Rodriguez, clamorosa scelta senza Ignazio: come reagirà Moser?

Cecilia Rodriguez è pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi, ma come reagirà il suo Ignazio Moser che è all’oscuro dei suoi piani?

Cecilia Rodriguez durante la finale dell’Isola dei Famosi non sarà presente negli studi con Ilary Blasi, ma è arrivata dritta in Honduras per fare una sorpresa al suo Ignazio Moser, che è stato scelto dal pubblico del piccolo schermo come il secondo finalista ufficiale di quest’edizione.

La bella modella argentina, nell’attesa di poter entrare in scena, ha scelto di rispondere alle curiosità dei suoi fedeli sostenitori su Instagram, che le hanno prontamente chiesto se si ritiene soddisfatta o meno dell’esperienza fatta dal suo compagno e che cosa farà non appena avranno la possibilità di poter tornare in Italia. La sorella di Belen non ha dubbi a riguardo e ha scelto di condividere i suoi piani con i suoi followers, rivelando l’ha scelta presa senza Ignazio Moser.

Ignazio Moser: la sorpresa di Cecilia Rodriguez alla finale dell’Isola

La fidanzata di Ignazio Moser ha intenzione di tenerselo tutto per sé, approfittando del periodo obbligatorio di quarantena, di due settimane, per chiunque torni dall’esterno, e soltanto dopo questo periodo, com’è giusto che sia, gli permetterà di poter tornare da sua madre, ma ha intenzione di passare quei giorni soli soletti nella loro abitazione, scegliendo di trascorrere quel periodo insieme e non presso la casa dei suoi genitori.

“Sono molto ansiosa in questo periodo, però è un’ansia bella” ha ammesso la Rodriguez. “È la prima volta che stiamo così tanto tempo lontani, il massimo è stata una settimana ma sempre sentendoci per telefono” ha poi spiegato ai suoi fedeli sostenitori, rivelando che non vede l’ora di poterlo finalmente riabbracciare. “Ha fatto un’ esperienza meravigliosa, ha fatto vedere davvero quello che è” ha subito aggiunto.

“Quando uscirà di sicuro vorrà mangiare il ragù di sua mamma. Sinceramente sono felice che dovrà fare la quarantena così lo terrò tutto per me: sono pronta a coccolarlo e a cucinare per lui. Poi lo riporto a sua mamma, giuro” ha poi concluso, mettendo in chiaro con i suoi fedeli sostenitori quali sono le sue intenzione dopo la fine dell’Isola dei Famosi.

La sorella minore di Belen si è anche sbilanciata in merito a chi possa portarsi a casa il titolo di vincitore, sospettando che ad avere la meglio possa essere Awed, che con la sua simpatia sembrerebbe aver conquistato il pubblico del piccolo schermo.

Come reagirà Ignazio Moser, che di recente ha cambiato idea su Andrea Cerioli, di fronte alla scelta di Cecilia? Sicuramente non sarà dispiaciuto di recuperare il tempo perso insieme.