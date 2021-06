Ignazio Moser tradisce Andrea Cerioli? A poche ore dalla finale, scoppia la bomba all’Isola dei Famosi

Ignazio Moser si è ricreduto su Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi? Le sue parole hanno scosso il fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser aveva iniziato il suo percorso trovando un vero e proprio amico con Andrea Cerioli. I due, manco a farlo apposta, sono stati i primi concorrenti ad essere scelti dal pubblico come finalisti e sembrano piuttosto affiatati nelle scorse settimane, ma qualcosa sembra essere purtroppo cambiato. Un atteggiamento dell’ex tronista di Uomini e Donne non è affatto piaciuto al fidanzato di Cecilia Rodriguez. Che cosa è successo?

I finalisti dell’Isola dei Famosi si sono lasciati andare in merito ad alcune considerazioni su quest’esperienza, rivelando che nonostante le mille difficoltà avute rifarebbero tutto da capo e che le Honduras li ha cambiati per sempre e che sicuramente tutto questo gli mancherà. Andrea la pensa invece in maniera drasticamente opposta, affermando che lui non sentirà assolutamente la mancanza di nulla. In quanto non ha fatto altro che patire la fame in queste settimane.

Ignazio Moser ha avuto dei ripensamenti su Andrea Cerioli, giudicandolo un po’ troppo cinico in merito a quest’esperienza.

Andrea Cerioli fa ricredere Ignazio Moser: “E’ troppo cinico”

Ignazio Moser, spalleggiato da Beatrice Marchetti, ha provato a far notare all’ex tronista di Uomini e Donne che anche lui è molto cambiato da quando è atterrato all’Isola e questo è merito dell’Honduras che gli avrebbe permesso di scoprire nuovi lati della sua personalità, ma lui è rimasto fisso con il suo pensiero.

“E’ molto cinico quando si tratta di Isola“ ha esordito il fidanzato di Cecilia Rodriguez “Secondo me questa esperienza mi ha fatto crescere giorno dopo giorno” ha aggiunto, grato e contento di aver avuto questa possibilità lungo il suo cammino.

“Non sarai il solito Andrea partito dall’Italia“ è intervenuta Beatrice, provando a far ragionare Cerioli, che è stato criticato da Francesca Lodo dopo l’Isola. “E’ bello pensare che ti sei sacrificato e che sei riuscito a resistere…” ha aggiunto lei, ma Andrea non si è trovato assolutamente d’accordo con le parole da lei utilizzate.

“Sono lo stesso di prima che si è fatto tre mesi su un atollo così per sbaglio. Ma che mi mancherà la vita su L’Isola dei Famosi nemmeno morto” ha replicato lui, felice di essere arrivato alla fine di quest’esperienza.

Andrea Cerioli dopo l’Isola dei Famosi non sentirà la mancanza della natura e della vita in Honduras, facendo storcere il naso ai suoi compagni di viaggio che hanno trovato fin troppo cinico il suo modo di percepire le cose.