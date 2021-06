Devi partire e non sai cosa mettere nella tua valigia? Questa è la guida di stile che fa per te!

L’estate sta arrivando ed è tempo di preparare le valigie e partire alla scoperta di nuovi posti. Ma cosa mettere nella valigia? Ecco la guida di CheDonna che fa per voi. Perché lo stile non va mai in vacanza!

Il caldo è ufficialmente arrivato e con esso la voglia di evadere e di andare in qualche posto esotico, oppure di camminare tra le vie delle città europee, o meglio ancora di godersi i paesaggi spettacolari italiani.

Dopo un anno molto intenso è arrivato il momento di concedersi una bella e meritata vacanza.

Ma quante di voi soffrono dello “stress pre vacanza”? Diciamo che i preparativi per una vacanza non sono mai semplicissimi, soprattutto se partite in famiglia e dovete organizzare tutto nei minimi dettagli.

In più, a quante di voi è capitato di iniziare a preparare le valigie ma senza una spiegazione logica queste sembrano sempre più piccole dell’anno precedente? A quel punto, prese dall’ira contro tutte le compagnie aeree che impongono delle misure ridicole alle vostre valigie che invece dovrebbero essere illimitate, finite per chiudere la valigia ma di non aver messo nulla di importante.

La guida di stile di oggi serve proprio a ciò: noi di CheDonna arriviamo in vostro soccorso per aiutarvi ad essere stilose e trendy anche in vacanza.

Costruiremo passo passo la vostra valigia, insieme. Creeremo gli outfit da portare in valigia e vi spiegherò alcuni piccoli trucchetti per come organizzarla al meglio!

Siete pronte? E allora via alla guida di stile, in vacanza!

Siete pronte, avete finito tutti i preparativi, avete chiuso la valigia. Siete su un aereo, o in macchina, o sul treno, immaginate di arrivare nella vostra destinazione, di visitare quel luogo di cui tanto avete sentito parlare, e nel frattempo di indossare quel perfetto outfit che avete già indossato e per il quale vi hanno fatto una miriade di complimenti. Arrivate in hotel, aprite la valigia, e improvvisamente il gelo. Vi siete appena ricordate che non ci entrava tutto in valigia e quindi che avete portato la metà del vostro outfit irresistibile, e che l’altra metà si trova nel vostro armadio di casa.

Questo è il vero incubo di ogni fashion victim che si rispetti!

Ma non abbiate paura: oggi studieremo insieme l’arte di fare una valigia. Si, ma di farla con stile!

Iniziamo!

Scegliete sempre una valigia morbida. Sarà più facile riempire ogni piccolo spazietto della vostra valigia. Controllate bene le misure che vi sono concesse. Se viaggiate in aereo, le compagnie aeree hanno dei limiti di spazio per quanto riguarda le valigie. Per non rischiare di dover togliere capi preziosissimi dalle vostre valigie (ve lo dico per esperienza personale!), controllate! Ma la stessa cosa vale anche se viaggiate in treno o in macchina. Viaggiare troppo pesanti non è mai un ottima scelta. Fate una lista: un’altro incubo ricorrente è quello di aver dimenticato delle cose importantissime, come il caricabatterie o i documenti. Quindi scrivete una check list, spuntate la lista ogni volta che avete inserito le vostre cose in valigia. Così viaggerete serene!

Adesso che abbiamo capito come iniziare ad impostare la nostra valigia veniamo al punto più importante: quali outfit portare?

Chiaramente il discorso cambia in base alla nostra destinazione d’arrivo, ma prendiamo in esempio che stiamo partendo per una località marittima, cosa portare?

Il primo consiglio è quello di aprire il vostro armadio e di prendere i vestiti e i capi di cui siete maggiormente innamorate e da cui non potete staccarvi. Metteteli sul letto e aspettate!

Metteteli sul letto e aspettate! Fate lo stesso procedimento con scarpe, costumi e accessori!

A questo punto avrete il letto invaso di vestiti! Non vi preoccupate! Adesso viene il bello!

Vi piace giocare a tetris? Allora da domani in poi amerete fare la valigia con questa tecnica. Scegliete i capi con cui poter fare più abbinamenti! In questo modo arriverete a portarvi solo un capo per tipologia. Avrete già eliminato i doppioni e avrete modo di portarvi più cose!

Non piegate i vostri capi, arrotolateli! In genere si pensa che piegare a quattro i nostri vestiti in valigia sia la scelta migliore. Ma è un errore madornale! Piegate in due il vostro pantalone o la vostra maglia per verticale e iniziate ad arrotolarla/o su se stessa/o! Otterrete un piccolo “rotolo” che in valigia vi concederà tantissimo spazio! In più, in questo modo, i vostri capi non si stropicceranno, anzi! Avrete evitato quelle orribili righe e pieghe che vi perseguitano in ogni foto in vacanza!

Ultimo step, ma non il meno importante: portate con voi la moda! Perché in vacanza bisogna essere comode, ma sempre con stile!

partite dalle scarpe: un paio di sneakers old school, con cui partirci. Un paio di tacchi, magari un sandalo gladiator, o nero o beige, da abbinare con tutto. Un sandalo flat, per le passeggiate in città, e un solo paio di flip flop per la spiaggia o piscina. La regola è: uno per tipologia! Non esagerate nelle quantità, la vostra valigia non è infinita.

create gli abbinamenti: una volta che sapete quali scarpe portare create gli abbinamenti che si sposano con le scarpe che avete scelto. Non potete dimenticare un abito lungo floreale , una giacca blazer con cinta annessa. Un leggings ciclista da indossare per qualunque evenienza. Una camicia oversize in cotone , che un modo per metterla si trova sempre, e infine un corset top . Tutti questi capi si abbinano perfettamente tra di loro. In questo modo avrete creato un’infinità di outfit, con pochissimi capi.

una volta che sapete quali scarpe portare create gli abbinamenti che si sposano con le scarpe che avete scelto. Non potete dimenticare un , una con cinta annessa. Un da indossare per qualunque evenienza. Una , che un modo per metterla si trova sempre, e infine un . Tutti questi capi si abbinano perfettamente tra di loro. In questo modo avrete creato un’infinità di outfit, con pochissimi capi. usate la matematica: quanti giorni di vacanza dovrete fare? Ecco, considerate questo piccolissimo dettaglio. Se state andando al mare, e la vostra vacanza dura 7 giorni, non portatevi 10 costumi con 8 copri costumi. Sono troppi. Portatevi al massimo 5 costumi (da sciacquare nella doccia del vostro bagno ogni giorno dopo l’utilizzo) e al massimo 3 copri costumi. Sceglieteli di diverso genere e colore, in modo da essere stilose, anche al mare!

Sono convinta che da quest’anno, con questa guida di stile, amerete della vostra vacanza anche la valigia!

Si chiude qui la guida di stile in tema “valigia”!

Adesso che siete delle esperte su come creare la vostra valigia, che aspettate! Prenotate la vostra vacanza e ricordatevi di portare sempre con voi la moda, e le guide di stile di CheDonna!

Emanuela Cappelli