Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono lasciati? Un post scatena il caos, poi la verità

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono detti addio? Un post ha creato il panico tra i fan, ma attenzione: nulla è come sembra!

Rosalinda Cannavò nella casa del Grande Fratello Vip ha vissuto un’esperienza davvero intensa. Entrata come Adua Del Vesco, felicemente fidanzata con Giuliano, è uscita come Rosalinda, una nuova versione di se stessa, la più autentica dove non solo ha iniziato una bellissima storia con Andrea Zenga ma anche con qualcun altro: se stessa.

Per l’attrice questo è nuovo capitolo della sua vita ed è pronta a viverlo a pieno al fianco di Zenga. La coppia è particolarmente amata tra gli utenti della rete e per questo motivo non stupisce come siano rimasti profondamente spiazzati nel trovare un post con il nome e cognome della propria beniamina che annunciava la fine di questa relazione. Queste parole hanno seminato il panico, ma attenzione perché nulla è come sembra. Ennesimo scherzo de Le Iene? No! Qualcuno ha creato un account fake con i dati della Cannavò e a comunicarlo a lei stessa che invita i suoi fan a segnalare il tutto.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno ancora insieme. Ecco le parole di lei.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non si sono lasciati: lei svela la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Adua Del Vesco ha riportato nelle sue Instagram stories il post incriminato, quello in cui avrebbe annunciato la fine della sua storia d’amore.

“Ciao a tutti ragazzi. Volevo dirvi che io e Andrea ci siamo lasciati. Mi dispiace. Ho capito che non lo amo, ma siamo rimasti in buoni rapporti”. Queste parole, è bene precisare, non sono state scritte da lei ma da qualcuno che finge di esserlo. Per questo motivo non è mancata la dura replica della diretta interessata, che di recente ha avuto qualche problema fisico.

“Segnalate questo profilo che si spaccia per me” ha esordito la Cannavò. “Ma mi spiegate perché non avete un hobby, perché non impegnate il vostro tempo per lavorare, leggere, cantare, suonare, correre, acculturarvi invece di ossessionarvi a dei personaggi al punto tale da creare profili fake con il loro nome e sparare una serie di stronzat*?” ha poi proseguito fuoriosa. “Spiegatemi, perché io davvero non lo comprendo” ha concluso, invitando tutti i suoi fedeli sostenitori a segnalare il profilo in questione. In modo tale che smetta di spacciarsi per lei.

Rosalinda e Andrea sono ancora fidanzatissimi e più innamorati che mai e i loro fedeli sostenitori possono tirare un respiro di sollievo di fronte a queste false dichiarazioni sulla loro storia d’amore.