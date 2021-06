Indossa più trend in uno stesso look con l’outfit di Julie Sariñana!

Avete mai provato a creare i vostri outfit sulla base non di un trend, non di due, ma ben si di tre trend del momento? Ecco come farlo prendendo ispirazione da una delle influencer più seguite del momento: Julie Sariñana!

La primavera ci sta lentamente abbandonando e a breve daremo il benvenuto all’estate.

Le temperature iniziano ad aumentare e con queste aumenta anche la nostra necessità di essere alla moda e sempre al top.

Allora cosa fare? Iniziamo a spolverare qualche trend della stagione di cui avevamo già parlato in precedenza e creiamo un look! Ma non sapete come creare degli abbinamenti top? Ecco la soluzione che fa per voi: creiamo insieme un outfit di tendenza ispirandoci all’influencer Julie Sariñana!

Crea il tuo outfit più trendy con il look di Julie Sariñana! I trend più in voga del momento tutti in un solo outfit!

Andiamo per ordine. Chi è Julie Sariñana? È una giovane influencer che conta più di 5 milioni di follower su Instagram che nel 2009 ha dato vita al suo blog, con il nome di Sincerelyjules! Forse grazie al nome o al suo senso di stile, questo non si sa, ma sta di fatto che il blog è stato la fortuna della giovane Julie. Nata in Messico ma cresciuta in California, Sincerelyjules continua a dettare trend e ad essere una delle influencer più seguite del momento.

Quindi, non possiamo farci sfuggire uno dei suoi ultimi outfit postato su Instagram.

Non a caso, il Look of the Day di oggi sarà basato su un outfit postato nel suo feed di Instagram il 2 giugno.

Entriamo nel vivo di questa guida di stile. Perché ho scelto per voi proprio questo outfit? Perché racchiude tre trend del momento in maniera semplice ma d’effetto! Vediamo nello specifico:

La giovane blogger indossa una maglia in filo tie-dye a maniche lunghe sui toni dei colori moda, ossia il verde, il giallo e il fucsia. Abbina la maglia con uno shorts ciclista giallo. Indossa l’outfit con un sandalo flat (o meglio ciabatta) Chanel, e chiude il tutto con una pochette a tracolla in paglia.

In questo look ci sono una serie di capi che hanno costituito i trend della stagione, ma ciò che ci colpisce è il fatto di come Julie sia riuscita ad inserirli in uno stesso look senza risultare esagerata!

In ogni caso, con questi trend si possono creare una serie infinita di abbinamenti! Non sapete come? Ecco allora un piccolo ripasso!

tie-dye : significa scolorito. Questo è uno dei trend ripreso dagli anni ’70, in cui andava di moda indossare queste t-shirt scolorite con i colori dell’arcobaleno e abbinarle a dei jeans a zampa d’elefante. Nel 2021 il tie-dye torna ad essere di tendenza, ma nello street wear! Ad esempio la fantasia tie-dye è perfetta per le tute, per i jeans larghi, o come nel caso dell’outfit della blogger californiana per le maglie oversize!

: significa scolorito. Questo è uno dei trend ripreso dagli anni ’70, in cui andava di moda indossare queste t-shirt scolorite con i colori dell’arcobaleno e abbinarle a dei jeans a zampa d’elefante. Nel 2021 il tie-dye torna ad essere di tendenza, ma nello street wear! Ad esempio la fantasia tie-dye è perfetta per le tute, per i jeans larghi, o come nel caso dell’outfit della blogger californiana per le maglie oversize! ciclista: lo shorts ciclista è un capo che ha trovato uno spazio nel nostro armadio oramai da un paio d’anni. Nonostante ciò continua ad essere di super tendenza. Si può abbinare sotto ad una maglia oversize, come nel caso del nostro outfit, oppure sotto una giacca blazer, per poi chiudere il tutto con una cinta griffata. Si può anche abbinare sotto ad un mini abito, in modo da recuperare lunghezza a quegli abiti esageratamente corti ed essere trendy allo stesso momento!

Leggi anche: Lunedì Look of the Day shorts!

borse in paglia o crochet: le borse sono l’accessorio che donano al look uno stile particolare. Quella usata nell’outfit in questione da Julie Sariñana è una pochette in paglia stile crochet nella colorazione neutra, con tracolla e rifiniture color cuoio. Questa pochette, oltre ad essere un MUST-HAVE della stagione, rende qualunque abbinamento leggero e fresco. In un attimo ci si sente subito in vacanza!

Leggi anche: Mercoledì Look of the Day borse Crochet!

Si conclude qui la guida di stile di CheDonna ispirata al look di Julie Sariñana in arte Sincerelyjules. Abbiamo rispolverato insieme alcuni trend del momento, ma adesso è arrivato il vostro turno.

Create un outfit che sia trendy, che sia sportivo, che vi rispecchi, e che sia unico! Via allo stile!

Emanuela Cappelli