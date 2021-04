Lunedì Look of the Day: shorts! Lunghezze, modelli e tessuti trendy!

Riapriamo la rubrica del Look of the Day focalizzandoci su un capo super femminile, che nel corso degli anni si è trasformato, trovando stili e adattamenti sempre nuovi. Stiamo parlando degli Shorts! Vediamo insieme i modelli più trendy del momento!

Per questo Look of the Day ci concentreremo su un capo che non solo riesce a trasformarsi nel corso degli anni e delle mode, ma che diventa sempre più un capo di cui non possiamo fare a meno. Stiamo parlando dello…Short, o più comunemente chiamato pantaloncino.

Ma oggi non parleremo solo di un modello, ma vedremo più modelli, quelli che non potranno mancare nel nostro armadio. E allora scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere riguardo agli shorts!

Shorts, bermuda e ciclisti! I modelli must-have della primavera 2021! Ecco il lunedì Look of the Day ispirato al capo più versatile della moda di questi anni: gli shorts!

Gli shorts, o pantaloncini, sono stati quasi sempre rilegati ad un abbigliamento casual, soprattutto negli ultimi anni. Era impensabile utilizzare uno shorts per andare in ufficio, o per un look elegante da sera, ma adesso tutto è cambiato!

In un periodo storico come quello in cui ci troviamo, dove tutto è in costante evoluzione, gli shorts hanno trovato la loro via anche nel mondo della moda rilegato all’eleganza. Ovviamente rimangono anche un capo casual e sportivo, ma le nuove varianti e i nuovi abbinamenti, hanno permesso a questo capo di entrar a far parte dei nostri look serali o da lavoro! Vediamo nello specifico i modelli più adatti per le varie occasioni e come abbinarli!

shorts ciclista : dalla primavera scorsa il pantaloncino “ ciclista “, ossia il leggins che arriva sopra il ginocchio, è diventato un capo super trendy ! Ha riscosso talmente tanto successo che potrete trovare un outfitcon questo capo sul profilo Instagram di qualunque influencer di moda ! Ci sono essenzialmente due modi per indossare il ciclista: il primo è in stile sportivo , quindi abbinandolo con una maxi t-shirt o una felpa over-size e un paio di sneakers ; il secondo è in stile più elegante , abbinando il nostro capo con una camicia e una giacca blazer doppio petto, chiudendo il tutto con una cinta in vita e uno stivale alla caviglia.

E ora che sapete tutto ciò che c’è da sapere in fatto di shorts siete pronte per creare il vostro outfit! Sarete perfette per ogni occasione!

Emanuela Cappelli