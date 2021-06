La cantautrice siciliana ha da qualche tempo ritrovato l’amore dopo Diodato, ecco chi è il suo fidanzato: si chiama Pietro Palumbo ed è bellissimo.

Levante è venuta allo scoperto, la cantautrice siciliana nota ai più per il suo ruolo di giudice ad X Factor e per aver partecipato a Sanremo 2020 con il brano “Tiki Boum Boum“ è da tempo fidanzata. Dopo la lunga e travagliata storia d’amore con il cantante Diodato, Levante all’anagrafe Claudia Lagona, aveva già da qualche tempo ritrovato l’amore.

Sempre tenuto al segreto, come un tesoro da custodire. Levante non aveva mai mostrato il ragazzo sui suoi social né rivelato il suo nome. Ma oggi qualcosa è cambiato e qualcuno “ha tradito” la cantante che ha dovuto ammettere l’evidenza. Ecco chi è il suo fidanzato e compagno, si chiama Pietro Palumbo: “Un dio di una bellezza non comune, stiamo insieme da 2 anni”.

Levante e l’amore tenuto nascosto per Pietro: ecco chi è lui

Levante racconta l’amore per Pietro Palumbo, avvocato siciliano che la cantante e scrittrice ha conosciuto due anni fa. Un incontro, quello con l’uomo che sarebbe diventato il suo compagno, definito “un colpo di fortuna”: “Mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha”.

Lui, Pietro, è un avvocato siciliano, lontano dal mondo della musica e dello spettacolo. Lei infatti lo ha protetto fin quando possibile. O perlomeno fin quando le prime foto del suo compagno sono apparse sui settimanali quando ancora il pubblico cercava di decifrare il rapporto con Diodato, un ex fidanzato ingombrante. La verità è che da due anni Levante vive la sua storia d’amore lontano dai riflettori.

Il volto di Pietro è diventato noto a causa di una foto che ne ha rivelato l’identità:

“Cerco di proteggerlo, e le uniche foto che sono uscite sono state rubate. Ho peccato di ingenuità: mi sono fidata di una famigliola. Quando ho visto lei allontanarsi con il telefonino ho pensato: “Lasciamole il suo momento di gloria con gli amici su WhatsApp”. Non pensavo che avrebbe venduto le foto a un settimanale. E così invece è stato. le foto sono subito venute fuori rivelando a tutti il volto del bellissimo compagno di Levante.

Levante, ama raccontare e vivere i ricordi, infatti ha reso noto il primo incontro con Pietro: “un colpo di fortuna”. Un caso fortuito realizzatosi grazie alla partecipazione involontaria di un amico che alla cantante aveva dato buca: “È stato un grandissimo colpo di fortuna. Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha. Purtroppo dice arancina e non arancino… Siamo agli opposti, lui è di Palermo! Il dialetto? Pietro lo parla molto male, perché in casa non lo usavano. Mio papà invece ci parlava in dialetto, ma voleva che rispondessimo in italiano”.