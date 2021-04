Mercoledì Look of the Day: borse Crochet!

In questo Look of the Day del mercoledì parleremo di un nuovo trend che ci accompagnerà per tutto l’anno a venire. Parliamo delle…borse Crochet! Cosa sono? E come utilizzarle? Ecco la guida di stile targata CheDonna sulle borse crochet!

Essendo oramai delle perfette guru di moda, sapete bene quanto siano importanti gli accessori giusti al fine di rendere un outfit completo e fashion.

Gli accessori, come l’abbigliamento in generale, si adeguano alle nuove mode. E il Look of the Day di oggi sarà focalizzato proprio su una particolare lavorazione, molto di tendenza anche nell’abbigliamento, ma che viene prediletto dagli stilisti per la creazione di borse. Stiamo parlando proprio del trend che riguarda le borse crochet, o più semplicemente, all’uncinetto!

Fendi, Prada, Simona Marziali, Bottega Veneta, Dolce&Gabbana, hanno tutti sperimentato nelle loro collezioni primavera/estate 2021 il trend delle borse Crochet, creando dei veri e propri capolavori.

Ovviamente, non bisogna svuotarsi i portafogli per essere alla moda. Avere però uno sguardo critico di ciò che avviene nell’alta moda ci permette di sapere quali saranno i capi di cui non potremo fare a meno, molto prima che li possiate trovare nei vostri negozi preferiti. A quel punto, alla stagione successiva, saprete perfettamente cosa acquistare e cosa invece lasciare negli scaffali dei centri commerciali.

Ma bando alle ciance, facciamo partire questa guida allo stile Look of the Day del mercoledì, tutta incentrata sulle…borse crochet!

La maglia crochet, più comunemente all’uncinetto, è una lavorazione che è tornata di super tendenza, e che riguarderà molti capi, come le maglie, le giacche e i cardigan. Ma in questo Look of the Day parleremo della lavorazione all’uncinetto per quanto riguarda…le borse!

Ma come sceglierle? E come abbinarle? Ecco una piccola selezione che farà al caso vostro:

borse crochet colorate: scegliete dei modelli di borsa crochet colorate, magari che richiamino i colori moda della primavera come l’arancione, il fucsia, il verde o il lilla. Abbinate il tutto con una maxi camicia, a mo’ di abito. Chiudete il tutto con una scarpa Clogs, ossia gli zoccoli, e vi catapulterete subito negli anni ’70, ma con stile

borse crochet tinta unita: per adeguarsi a questo trend senza precipitarsi troppo, può essere una buona idea scegliere una borsa, o pochette da mano, crochet in colorazione neutra, beige o bianca. Questa può risultare un’ottima soluzione, soprattutto se abbinata ad un outfit casual, con t-shirt colorata, jeans, giacca blazer e sneakers. Perfette dalla mattina alla sera! E perché no? La borsa crochet in colore neutro può diventare poi un ottima borsa da spiaggia o da piscina!

borse crochet con frange: il modello che però sta spopolando tra le influencer di tutto il mondo è quello della borsa all’uncinetto, ma con le frange. Non frange normali, ma lunghissime, che arrivino fino alle caviglie! Un ottimo esempio di come la moda non sia statica, ma eccentrica e creativa.

La peculiarità della borsa crochet è che potete abbinarla su qualunque outfit e per qualunque occasione: di giorno, di sera, da lavoro e da spiaggia. Basterà solo avere qualche piccola accortezza. Ad esempio la scelta della forma, possibilmente più grande di giorno e piccola o da mano per la sera. Un’altra accortezza da avere sarà il colore: se avete intenzione di utilizzare una borsa crochet per completare un outfit più formale o elegante, evitate le fantasie. Optate per una tinta unita, magari che richiami il colore del vostro look, creando un abbinamento monocromatico che rende chic qualunque accostamento!

Siete ufficialmente delle vere e proprie esperte in fatto di borse crochet. Vi resta solo creare il vostro look, ricordandovi sempre di mostrare la vostra personalità e di essere sempre uniche!