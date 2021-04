Come riproporre il makeup di Martina Miliddi: trucco viso, occhi e labbra

Come riproporre il makeup di Martina Miliddi, la ballerina recentemente eliminata dal talent show ‘Amici di Maria De Filippi’.

Martina Miliddi, bellerina recentemente eliminata dal talent ‘Amici di Maria De Filippi’ se non ha mai conquistato la maestra Alessandra Celentano lo ha fatto sicuramente con molti degli spettatori del programma televisivo.

Sarda, dai colori della terra e dal bob cut sbarazzino, Martina è stata capace a suo di latino americano di entrare nelle case e nel cuore di tutti noi. Il suo stile inconfondibile, ne diffonde un immagine super sensuale e femminile, dalle labbra rosso fuoco e dal cat eyes makeup, che in moltissime vorrebbero copiare. Il suo volto, ben contenuto in un ovale perfetto è incorniciato da una bellissima frangetta, in pieno mood con le ultime tendenze capelli, occhi profondi, labbra carnose e dei lineamenti molto delicati ne fanno una musa ispiratrice.

Gli stylist e i makeup artist dello staff del programma hanno saputo enfatizzare i suoi punti di forza in modo perfetto, un look che potrà essere riproposto in tutte le ragazze, naturalmente more, ma perché no, anche quelle dai colori più chiari, magari scegliendo una tonalità di rossetto più indicata.

Il makeup viso di Martina Miliddi

Il makeup viso di Martina, regala un incarnato perfetto, dal colore dorato come il suo naturale e leggermente enfatizzato dall’utilizzo di un blush dai toni caldi. Per riproporre questa tipologia di base viso, sarà bene stendere prima un primer viso, poi applicare un fondo liquido con una spugnetta umida, per ottenere un effetto super naturale.

Dopo aver steso il fondo e mimetizzato eventuali difetti con il correttore adatto al proprio tipo di incarnato, si potrà fissare la base con un velo di cipria in polvere. Dopo aver completato la base viso, si potranno scolpire gli zigomi con l’applicazione di un blush dai toni caldi per le ragazze più mediterranee e dai toni freddi rosati per le ragazze più chiare.

Il makup occhi di Martina Miliddi

L’eye liner è il prodotto protagonista del makeup occhi di Martina. Una riga grafica allungata verso l’esterno e strutturata per ottenere un effetto cat eye davvero molto femmilile. L’eyeliner nero sarà perfetto per le ragazze dai colori caldi come Martina ma anche per le più chiare.

Mascara e ciglia finte, completeranno il trucco occhi in modo impeccabile, prodotto indispensabile il piegaciglia, che le curverà perfettamente verso l’alto aprendo lo sguardo.

Scoprite come realizzare un perfetto stile cat eye con l’eyeliner. Vi basterà seguire il video tutorial!

Il makeup labbra di Martina Miliddi

Che dire delle labbra di Martina? Nella maggior parte delle sue apparizioni televisive sono state vestite di rosso fuoco o rossetti nude dai toni molto intensi. La forma delle sue labbra a cuore, si presta benissimo all’applicazione di rossetti dalle tonalità decise ed il rosso le dona moltissimo. Per chi non ama il rosso, si potranno definire le labbra con rossetti dai colori accesi ma più delicati come il ciliegia, i rosso fragola o gli aranciati tendenti al corallo.

Scopriamo come realizzare delle red lips perfette evitando antiestetiche sbavature. Vi basterà seguire il video tutorial passo dopo passo!

Dopo aver studiato in ogni minimo dettaglio il makeup semplice ma di grande effetto di Martina Miliddi, non vi resta che provare a riproporlo su voi stesse!