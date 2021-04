Il makeup di Barbara D’Urso: come riproporre il trucco occhi, viso e labbra

Come riproporre il makeup di Barbara D’Urso passo, dopo passo. Il trucco occhi, viso e labbra della conduttrice.

Barbara D’Urso è senza dubbio una delle regine indiscusse di Mediaset ma anche un’icona di bellezza per moltissime donne che vedono in lei una donna sempre curatissima nei modi ma anche nello stile e con un makeup in grado di enfatizzare i punti di forza del suo viso in modo raffinato e molto femminile.

Analizziamo il makeup di Barbara D’Urso e scopriamo come riproporlo passo dopo passo in modo semplice e con prodotti alla portata di tutti.

Il makeup di Barbara D’Urso: quali sono i punti di forza del trucco occhi e labbra

La bellezza di Barbara d’Urso viene ancor più valorizzata dal makeup giusto che da sempre segue delle linee da cui difficilmente si discosta, pur potendo cambiare diversi truccatori, lo stile del suo makeup è inconfondibile.

Occhi in primo piano, con un trucco che si concentra soprattutto sulla palpebra superiore e si sviluppa in una sorta di smokey eye giocato sui toni del marrone chiaro e più intenso, con delle linee sfumate più decise oppure, soprattutto nelle occasioni pomeridiane, sui toni del rosa e del prugna.

Il segreto del suo trucco occhi? Il fatto che venga sempre proiettato verso l’alto e pochissimo verso l’esterno, questo per creare l’illusione di uno sguardo fresco e magnetico. Ciglia finte probabilmente in ciuffetti sono sempre presenti e la rima palpebrale inferiore viene sempre delineata ma in modo delicato sfumandola.

Come riproporre il trucco di Barbara D’Urso

Scopriamo come riproporre in modo semplice il occhi, viso e labbra di Barbara D’Urso, un makeup sempre molto elegante in grado di esaltare la sua bellezza.

Il trucco occhi

Per riproporre il trucco occhi di Barabara D’Urso occorrerà una palette di ombretti dai colori nude o degli ombretti marroni o rosa di diverse tonalità. Il finish quasi sempre opaco regala al makeup occhi uno stile davvero ricercato. Le sopracciglia sempre folte e ben delineate. Scopriamo tutti i segreti nel video tutorial del makeup artist tia. beautylover!

Il trucco labbra

Come per gli occhi anche il trucco labbra di Barbara D’Urso risulta sempre essere raffinato e i rossetti che utilizza sono quasi sempre in delle tonalità nude sui toni del rosa o del caramello. Il finish del suo rossetto è nella maggior parte dei casi sempre cremoso e lucido, difficilmente la D’Urso sfoggia rossetti ultra opachi.

Queste tonalità di rossetto risultano essere molto versatili e adatte a moltissime tipologie di donne. Il rossetto giusto da indossare durante il giorno ma anche alla sera.

Il trucco viso di Barbara d’Urso

Il trucco viso di Barbara D’Urso riesce a donarle sempre un incarnato fresco e luminoso, senza troppi giochi di luce ma i giusti chiaro scuri per scolpire leggermente i lineamenti del volto.

Il Blush, prodotto insostituibile che Barbara indossa sempre e che è in grado di regalarle un aspetto radioso.