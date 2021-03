Come copiare il makeup di Elisabetta Gregoraci: colori caldi e incarnato perfetto!

Come copiare il makeup di Elisabetta Gregoraci, l’analisi del trucco, le tecniche e i prodotti da avere assolutamente!

Elisabetta Gregoraci è senza alcun dubbio uno dei personaggi femminili più amati e seguiti sui social, questo soprattutto per la sua semplicità e il modo diretto di comunicare che arriva dritto al cuore dei tantissimi followers che ogni giorno seguono il suo account Instagram.

Ammirando i suoi look, ultimamente sfoggiati in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, non si può oltre agli outfit, non ammirare anche il suo meraviglioso trucco. Scopriamo tutto sul makeup look di Elisabetta Gregoraci, chi il suo truccatore personale, i punti di forza del makeup viso e occhi e come riproporlo su una donna dai colori mediterranei come i suoi o anche personalizzarlo.

Elisabetta Gregoraci: chi è il suo makeup artist

L’immagine di Elisabetta Gregoraci per quel che riguarda trucco e parrucco viene curata ormai da quasi più di 15 anni da Luca Revelli, un creativo a tutto tondo che riesce ogni volta ad esaltare la naturale bellezza di Elisabetta senza mai stravolgerla.

Dedica alla sua musa ispiratrice palette di colori caldi, luminosità e texture avvolgenti in un makeup dai colori lussureggianti ma che sa rendere sempre portabili, raffinati e soprattutto fusi in modo perfetto con l’incarnato della Gregoraci, splendida donna con il sole ed il mare nel cuore e sulla pelle.

Elisabetta Gregoraci: l’analisi del makeup

Elisabetta Gregoraci appare ogni giorno in splendida forma, anche grazie all’allenamento quotidiano e con un look sempre curato nei minimi dettagli. Anche con un leggings e una felpa sa essere raffinata come raffinato è il makeup che sfoggia durante gli impegni televisivi e sul suo account Instagram attraverso il quale resta in contatto con i suoi followers.

Il trucco occhi

Per il trucco occhi Luca Revelli sceglie sempre di bordare gli occhi di Elisabetta, una tecnica che permette di enfatizzare il bel taglio naturale e anche il colore dell’iride molto intenso. La bordatura superiore ed inferiore regala allo sguardo profondità. Scopri come fare la linea perfetta di eyeliner con 5 preziosi consigli.

Per gli ombretti, le palette di colori caldi dal caramello, il cuoio fino al toupe e al cioccolato più intenso rendono lo sguardo di Elisabetta Gregoraci magnetico. Un tocco di luce in oro o ramato vanno sempre ad illuminare il centro della palpebra mobile o anche soltanto l’angolo interno dell’occhio.

Il trucco viso

Il trucco viso che Elisabetta sfoggia spesso in occasioni pubbliche è un makeup che tende ad enfatizzare la luminosità e la compattezza della pelle, e si avvale di tecniche come il contouring e highlighting che riescono a regalare dinamismo all’incarnato, a scolpire i lineamenti in modo molto delicato e ad enfatizzare i punti luce. Se vuoi avere un profilo perfetto come quello di Elisabetta, ecco come eseguire un perfetto contouring del naso.

Fondo liquido, correttore, cipria ed illuminante saranno prodotti fondamentali.

Il trucco labbra

Elisabetta Gregoraci regala sorrisi dalle texture fondenti e dai colori nude. Per il suo makeup Luca Revelli predilige spesso colori naturali, dal caramello al rosa ma sempre con sfumature molto raffinate. Nella scelta del prodotto si va dalla tinta labbra dal finish opaco al gloss luminoso e trasparente.

Come riproporre il makeup di Elisabetta Gregoraci: trucco occhi, trucco viso e labbra

Di seguito vi proponiamo dei video tutorial su come poter realizzare una base viso leggera e luminosa, il makeup contouring, un soft smokey eye e un trucco labbra nude. Potrete così riproporre e personalizzare i makeup look che Elisabetta Gregoraci sfoggia ogni giorno!

La base viso leggera e luminosa

Il makeup contouring

Il soft smokey eye

Il trucco labbra nude