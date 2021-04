Mercoledì Look of the Day: i cappelli must-have della primavera 2021!

Il Look of the Day del mercoledì sarà incentrato su alcuni degli accessori senza tempo: i cappelli! Ma quale modello sarà il nuovo must-have della stagione? Vediamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Per essere delle perfette fashion lovers dovrete prestare attenzione ad ogni dettaglio del vostro look! Anche quando vorrete create un look basic, nulla dovrà essere lasciato al caso. Ed è per questo motivo che nella rubrica Look of the Day non può mancare la parte rilegata agli accessori.

Gli accessori sono quei piccoli oggetti, i quali a volte possono sembrare superflui, che in un outfit costituiscono la ciliegina sulla torta. I giusti accessori ci permettono di far virare un look dall’elegante allo sportivo, dal casual al formale, dal look da aperitivo a quello da cena romantica. Insomma, sono indispensabili per creare un look perfetto.

Ma ce ne sono talmente tanti in circolazione che ognuno di loro ha bisogno di uno studio ben preciso, per questo motivo oggi sceglieremo un accessorio, e quindi parleremo di…Cappelli! Quali modelli fanno al mio caso? E quali sono di tendenza in questa stagione? Lo scopriamo insieme!

Mercoledì Look of the Day: cappelli! Quali modelli fanno al caso nostro? E quali saranno di tendenza in questa stagione?

Il cappello è sempre stato quell’accessorio che contornava di eleganza i look di ogni tempo. Se pensiamo alla Queen, letteralmente, la Regina Elisabetta, che non dimentica mai di abbinare ai suoi tailleur super colorati il giusto cappello, allora dobbiamo proprio impegnarci e creare i nostri look utilizzando il giusto cappello!

E adesso che abbiamo capito l’importanza di questo accessorio dobbiamo solo decidere… il cappello giusto. E allora diamo il via alla guida di stile del mercoledì sui cappelli!

Ogni stagione, ovviamente, ha il suo tessuto, in base alla necessità: in inverno tiriamo fuori la lana e in estate il cotone. Per i cappelli la regola è, più o meno la stessa. Una volta capito il tessuto da prediligere, vediamo nello specifico i modelli:

cappello a tesa larga : il cappello a tesa larga è uno dei modelli più eleganti e classici che si trovano in commercio. Nasceva come modello maschile, ma adesso è un must-have per le donne strong come noi, che vogliono essere stilose , senza rinunciare alla propria personalità .

: il cappello a tesa larga è uno dei modelli più e che si trovano in commercio. Nasceva come modello maschile, ma adesso è un must-have per le come noi, che vogliono essere , senza rinunciare alla propria . cappelli da baseball : questo modello di cappello non è solo un modello sportivo, anzi. Le influencer di tutto il mondo utilizzano questo modello di cappello per chiudere anche un abbinamento super elegante , ad esempio un look composto da giacca, pantalone stretto e tacchi.

: questo modello di cappello non è solo un modello sportivo, anzi. Le influencer di tutto il mondo utilizzano questo modello di cappello per anche un super , ad esempio un look composto da giacca, pantalone stretto e tacchi. Bucket cap da pescatore: quella è la vera novità in fatto di cappelli. Il cappello “alla pescatore” è il vero must-have della stagione. Questo va bene colorato, a fantasia,(hai già letto il nostro articolo sulle fantasie trendy? Leggilo qui!) griffato, come preferite, con un unica precisazione: più vistoso è, meglio è!

Adesso che avete tutto ciò che vi serve sapere in fatto di cappelli, siete pronte a creare il vostro look. E non dimenticate, inserite sempre i vostri accessori preferiti, e perché no, un bel cappello!

Emanuela Cappelli