I tuoi tacchi sono scomodi? La soluzione che fa per te è di Versace e sono i nuovi tacchi platform!

Vuoi essere femminile senza rinunciare alla comodità? Ecco la soluzione che fa per te! In questa guida di stile di CheDonna parleremo del nuovo trend in fatto di scarpe targato Versace. Diamo il benvenuto, o bentornato, ai tacchi platform!

Marilyn Monroe diceva che i diamanti sono i miglior amici delle donne. Io non sono proprio d’accordo. Volete sapere come la penso? Beh, credo che i veri migliori amici (o meglio amiche) delle donne siano….le scarpe!

Di tutti i tipi e di tutti i generi, le scarpe sono quel capo d’abbigliamento che accompagna le nostre giornate: ci danno comodità in quei giorni in cui non facciamo altro che correre da una parte all’altra, ci danno sostegno in occasioni formali, come colloqui di lavoro, oppure ci rendono super femminili e ci fanno volare da terra per le uscite romantiche o con le amiche.

Insomma, le scarpe sono le miglior amiche delle donne e non possiamo proprio farne a meno. Più ne abbiamo meglio è.

Però, ci sono delle occasioni in cui preferiamo la comodità allo stile. Perché, diciamolo, i tacchi non sono poi le scarpe più comode del mondo.

Quante volte vi è capitato di aver ideato il vostro outfit, esservi truccate e vestite, aver indossato il vostro tacco preferito e poi averlo tolto perché quel giorno volevate imprescindibilmente comodità? A me, tantissime!

E poi, la moda degli ultimi anni è leggermente cambiata in fatto di tacchi: le décolleté a punta tacco a spillo sono i tacchi MUST-HAVE, in più sono di tendenza i sabot e i sandali gladiator, tutti modelli sensuali e femminili, ma che avendo tacco a spillo e zero plateau non sono proprio il massimo della comodità.

Ma come ogni giorno, ci siamo noi di CheDonna a spulciare e analizzare ciò che avviene in quel mondo caotico ma affascinante che è la moda per aiutarvi a essere al top ogni giorno.

Allora qual’è la soluzione per utilizzare i tacchi ma in maniera “comfy”? Ecco a voi i tacchi platform vibes anni ’70 di Versace.

Tacchi platform Versace. Comodità e stile nella collezione fall/winter 2021 di Versace ricca di vibes anni ’70!

Le passerelle della collezione autunno/inverno 2021 di Versace si sono riempite di vibes anni ’70 in fatto di colori, stili, fantasie e modelli.

Sono ritornate le stampe optical, i pantaloni a zampa d’elefante e i look monocromatici nei colori forti, come il fucsia, il giallo o il rosso.

Ma il particolare sul quale ci dobbiamo focalizzare oggi è…le scarpe platform!

Donatella Versace ha creato un intera collezione utilizzando questa tipologia di tacco che da qualche anni era rimasta nel dimenticatoio, ma di cui da adesso in poi non potremo più farne a meno!

Stiamo parlando di una scarpa con un platform molto alto e un tacco altissimo ma largo. Chiaramente indossare una scarpa con platform e tacco largo sarà molto più piacevole perché indubbiamente più comoda.

Nella sfilata si sono viste scarpe in tinta con gli outfit e stivali in pelle alti fino al ginocchio, sempre con questa stessa suola molto particolare.

Chiaramente questo è un trend per la stagione prossima, ma noi che siamo delle perfette fashion victim perché non anticipare e creare qualche look utilizzando questa scarpa comoda e di tendenza anche per l’estate?

E allora ecco per voi una piccola guida di stile per come utilizzare al meglio questa tipologia di scarpa!

pantaloni a zampa d’elefante : la scarpa in questione, proprio per come è costruita, tende ad essere particolarmente massiccia. Rischia, quindi, di rimanere tozza se abbinata in modo sbagliato. Uno dei modi più semplici per abbinare questa scarpa è quello di utilizzare un jeans a zampa d’elefante. Grazie alla loro forma, stretti sulla coscia e larghi da sotto al ginocchio, i jeans a zampa d’elefante otticamente slanceranno la gamba facendola sembrare più snella e lunga e si allargheranno sulla scarpa mostrando solo il tacco.

: la scarpa in questione, proprio per come è costruita, tende ad essere particolarmente massiccia. Rischia, quindi, di rimanere tozza se abbinata in modo sbagliato. Uno dei modi più semplici per abbinare questa scarpa è quello di utilizzare un jeans a zampa d’elefante. Grazie alla loro forma, stretti sulla coscia e larghi da sotto al ginocchio, i jeans a zampa d’elefante otticamente slanceranno la gamba facendola sembrare più snella e lunga e si allargheranno sulla scarpa mostrando solo il tacco. mini abiti : un altro modo trendy, e molto anni ’70, per indossare questa tipologia di scarpa è quello di utilizzare un abitino corto dritto. Le vostre gambe saranno valorizzate dal taglio corto del mini abito e la scarpa non sembrerà massiccia ai vostri piedi.

: un altro modo trendy, e molto anni ’70, per indossare questa tipologia di scarpa è quello di utilizzare un abitino corto dritto. Le vostre gambe saranno valorizzate dal taglio corto del mini abito e la scarpa non sembrerà massiccia ai vostri piedi. abiti lunghi : ultimo, ma non meno importante, è l’abbinamento abito lungo e tacco platform. Scegliete il vostro abito fiorato più colorato possibile, abbinatelo al vostro tacco platform, anch’esso da scegliere nei colori trendy, e sarete pronte per una cena vista mare con il vostro lui o la vostra lei!

Chiaramente, in commercio si trovano già moltissimi modelli a basso costo simili a quelli utilizzati da Versace. Perché va bene essere alla moda, ma con leggerezza, e senza svuotarci i portafogli!

Lo so, dispiace anche a me! Purtroppo, termina qui la guida di stile di CheDonna sui tacchi platform che saranno di super tendenza la prossima stagione.

Ma non disperate! Noi ci troveremo qui, ogni giorno, per confrontarci e studiare insieme i trend del momento che proprio non possiamo farci sfuggire.

Nell’attesa della prossima guida di stile, create il vostro look anni ’70 utilizzando il tacco platform stile Versace: vi prometto comodità e unicità!

Emanuela Cappelli