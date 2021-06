Claudio Santamaria, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Claudio Santamaria chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Claudio Santamaria è un attore e doppiatore italiano di successo. Divenuto famoso grazie al successo de L’ultimo Bacio nel 2001. Al momento è uno degli attori italiani più apprezzati e stimati del panorama nostrano. Con un David di Donatello e un Nastro d’argento vinti, vanta una carriera che spazia dal teatro, al cinema, alla televisione. Vive a Milano con la moglie Francesca Barra.

N ome: Claudio Santamaria Ferraro

Claudio Santamaria Ferraro N ome d’arte: Claudio Santamaria

Claudio Santamaria Segno Zodiacale: cancro

cancro Età: 46 anni

46 anni Data di nascita: 22 luglio 1974

22 luglio 1974 Luogo di nascita: Roma

Roma Professione : attore e doppiatore

: attore e doppiatore Altezza: 180 cm

180 cm Peso: 78 kg

78 kg Tatuaggi: uno sul braccio: la “F” di Francesca, sua moglie

uno sul braccio: la “F” di Francesca, sua moglie Sito Ufficiale: claudiosantamaria.it

Profilo Instagram Ufficiale: @claudio_santamaria

Claudio Santamaria: vita privata e carriera

Claudio Santamaria, nasce il 22 luglio 1974 a Roma, e cresce nel rione Prati della capitale. Il padre un pittore edile è romano, la madre casalinga è originaria della provincia di Potenza, e Claudio è il terzo figlio della coppia. Si diploma al Liceo artistico e inizia a lavorare nel doppiaggio, subito dopo aver abbandonato l’idea di diventare architetto. Inizia poi gli studi del corso triennale di Acting Training. Non riesce ad entrare all’Accademia ma comincia a militare in teatro, lavorando tra gli altri con Paola Cortellesi. Debutta al cinema nel 1997 con Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni, e da lì inizia la sua scalata al successo. Santamaria si divide tra teatro, cinema e televisione, trovando anche il tempo di coltivare l’amore per l’impegno sociale e per sua moglie: Francesca Barra. Tra i premi vinti dall’attore ci sono un David di Donatello e un Nastro d’argento. Ad oggi Santamaria è uno degli attori italiani più noti e apprezzati del panorama cinematografico nostrano.

Dopo aver esordito nel 1997, Claudio Santamaria, ottiene parti di altri personaggi in lavori cinematografici di rilievo. Tra i film del 1998 ci sono: Ecco Fatto di Gabriele Muccino, L’ultimo Capodanno di Marco Risi, L’assedio di Bernardo Bertolucci. La notorietà al grande pubblico arriva nel 2001, quando esce nelle sale il fortunatissimo film di Muccino L’ultimo bacio , in cui Claudio Santamaria recita insieme a Stefano Accorsi, Giorgio Pasotti e Martina Stella. Lo stesso anno arriva la sua prima candidatura al David di Donatello.

Nel 2002 esce nelle sale Paz!, e grazie all’interpretazione di Pentothal, Santamria riceve la sua prima candidatura al Nastri d’argento. La filmografia dell’attore romano, spazia dalla commedia al drammatico. Nel 2005 lavora con Pupi Avati per il film Ma quando arrivano le ragazze, e nel 2006 la sua fama si consolida definitivamente con il pluripremiato Romanzo Criminale di Michele Placido, con Riccardo Scamarcio, Stefano Accorsi, Elio Germano e Virginia Raffaele. Il film è incentrato sulle vicende della Banda della Magliana, in cui Santamaria interpreta Dandi, ruolo che gli vale il Nastro d’argento come miglior attore protagonista. Nel 2010 ritrova Muccino con Baciami ancora, e partecipa a film controversi come: Diaz – Don’t Clean Up This Blood (2012) e Il venditore di medicine (2014).

Nel 2016 Claudio Santamaria gira tutta l’Italia e il mondo insieme al regista Gabriele Mainetti. È di quest’anno infatti l’uscita del fortunatissimo, acclamato dalla critica mondiale e dal pubblico italiano, Lo chiamavano Jeeg Robot, che vale all’attore il David di Donatello, oltre al successo planetario e all’acclamazione nazionale. Nel 2019 lavora con il regista premio oscar Gabriele Salvatores nel film Tutto il mio folle amore, e nel 2020 esce nelle sale Gli anni più belli, film di Muccino che rivede l’attore insieme agli amici Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart, insieme anche a Emma Marrone e Micaela Ramazzotti. L’ultimo impegno cinematografico di Claudio è stato nuovamente con Mainetti, per girare il film Freaks Out. Nel 2020 vince il Premio Nino Manfredi per i suoi due ruoli in Tutto il mio folle amore e Gli anni più belli.

Claudio Santamaria: relazioni e matrimonio con Francesca Barra

Ha una figlia di nome Emma, nata nel mese di agosto del 2007 dalla relazione con Delfina Delettrez Fendi, figlia di Silvia Venturini Fendi, con la quale dice di aver mantenuto un ottimo rapporto. Della vita sentimentale dell’attore si conosce solo un altro flirt nel 2011 con la collega Vittoria Puccini, all’epoca separata da Alessandro Preziosi.

Matrimonio con Francesca Barra

Claudio e Francesca si sono già sposati due volte: la prima nel novembre 2017 a Las Vegas, la seconda otto mesi dopo a Policoro, la città di Francesca, dove si incontrarono la prima volta quando lei aveva 11 anni e lui 15. Insieme hanno quattro figli, tre di Francesca – Renato, Emma Angelina e Greta, rispettivamente di 14, 7 e 4 anni, e una di Claudio, la tredicenne Emma. Avrebbero dovuto averne insieme “un quinto”, che lei annunciò d’impulso durante una trasmissione tv, ma che non è mai nato. Francesca ha dato la notizia della gravidanza interrotta , con un post pubblicato sul suo prof i lo Instagram .

Claudio e Francesca fanno coppia nella vita e nel lavoro. Lei è l’ufficio stampa di lui e insieme hanno scritto il loro primo romanzo: La giostra delle anime. Un racconto sulla magia nel Sud Italia, un intreccio di fatti veri, studi antropologici, avventure che hanno ascoltato in famiglia e la storia dell’Ospedale Psichiatrico Infantile di Aguscello (in Emilia).

Nel dicembre del 2018 l’attore lascia Roma e si è trasferisce con la moglie e col resto della famiglia a Milano. Vivono nel quartiere Navigli in un loft, zona del capoluogo lombardo che Santamaria ama molto.

Il 13 marzo 2020, su Prime Video, viene rilasciato un reality show: Celebrity Hunted: Caccia all’uomo; il programma vede la coppia partecipare e vincere, insieme, tra gli altri a Fedez, Luis Sal, Costantino della Gherardesca, Francesco Totti, Diana del Bufalo e Cristiano Caccamo.

Nel 2020, il cantautore Achille Lauro, sceglie la coppia per girare il video del suo singolo Bam Bam Twist.