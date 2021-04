Venerdì Look of the Day: vibes anni ’70 e Clogs, ovvero gli zoccoli!

Il Look of the Day del venerdì sarà colmo di vibes anni ’70 grazie alla scarpa più trendy del momento: stiamo parlando delle Clogs, ovvero degli zoccoli. In legno, bassi o con il tacco, in cuoio o colorati, non dovranno mancare nella vostra scarpiera. Siete pronte?

Gli anni ’70 sono tornati di moda, e con loro tutti i capi che rendevano quel periodo così innovativo e di gran impatto. Oggi parleremo proprio di uno di quei capi che hanno fatto da protagonista nella moda di quegli anni. Stiamo parlando delle Clogs, ovvero degli zoccoli! Come tutto, però, la moda è in costante evoluzione, quindi, si alle Clogs, ma non a tutta la moda anni ’70. Vediamo in questa guida di stile targata CheDonna quali modelli scegliere e come abbinarli nel modo corretto, rimanendo trendy ma attuali!

Per il Look of the Day del venerdì focus sulle Clogs, gli zoccoli super di tendenza negli anni ’70 e capo must-have della primavera 2021. Get the Look!

Conosciamo tutti lo stile anni ’70: pantaloni a zampa larga, maglie super colorate, gilet in camoscio, e zoccoli in legno. Questi sono i capi che ci vengono in mente quando pensiamo alla moda di quegli anni, o quando guardiamo un qualunque film ambientato negli anni ’70. Ma le Clogs, chiamate più comunemente “zoccoli”, hanno sempre trovato il loro modo per far parte della moda in senso più generale, trasformandosi e trovando nuovi modi di utilizzo.

In questa primavera, che diciamolo, ci lascia ancora attendere quelle giornate soleggianti in cui possiamo sfoggiare i nostri capi più leggeri, le Clogs, trovano la loro strada e si trasformano nella calzatura più trendy, diversa e super richiesta dalle amanti della moda come noi. Quindi, vediamo insieme alcuni modi per creare nuovi outfit, utilizzando appunto questa scarpa che continua ad essere in voga da più di 50 anni. Via al look!

Di Clogs, in commercio, ne esistono molteplici. Il modello classico è quello aperto sul tallone, suola in legno, bullonato sui lati. La tomaia è generalmente o in cuoio o in vernice nera. Questo modello continua ad essere il più richiesto, predominando negli street-style look delle influencer di tutto il mondo. Ma ne esistono alcune varianti molto interessanti, ad esempio con la pelliccia, ovviamente ecologica, all’interno, con il tacco largo, modello sabot, oppure super colorate.

Questi sono i modelli da prediligere al momento dell’acquisto di una nuova Clogs, ma come abbinarle?

Jeans ampio : mai, e poi mai, indossare una Clogs con un jeans skinny. Optate per un jeans boot-cut, corto in caviglia e dritto in gamba. Optate sopra per la vostra camicia preferita, concludete il tutto con una giacca con spalline, così da ricreare in todo quegli amati vibes anni ’70.

: mai, e poi mai, indossare una Clogs con un jeans skinny. Optate per un jeans boot-cut, corto in caviglia e dritto in gamba. Optate sopra per la vostra camicia preferita, concludete il tutto con una giacca con spalline, così da ricreare in todo quegli amati vibes anni ’70. Abito a stampa floreale : Con un abito a fantasia floreale, o uno chemisier, e le vostre Clogs, magari con tacco, sarete subito pronte per un aperitivo al mare!

: Con un abito a fantasia floreale, o uno chemisier, e le vostre Clogs, magari con tacco, sarete subito pronte per un aperitivo al mare! Maxigonna: se volete utilizzare subito le Clogs, ma il clima ancora non ve lo permette, utilizzate una maxigonna, prendete un maglione oversize e a collo alto e poggiatelo sopra la gonna, e per concludere, indossate le vostre Clogs con un calzino alla caviglia super pesante, magari a fantasia. Così sarete delle perfette fashion lovers!

Le passerelle della collezione primavera/estate 2021 si sono riempite di tutti i modelli possibili di Clogs. Ne è un esempio Hermès, che opta per una Clogs classica sotto a abiti a fantasia, o monocromatici in tessuto ecopelle.

E anche la guida di stile di oggi si conclude. Da domani, tutte a creare il vostro look anni ’70, rigorosamente con le Clogs ai piedi! Sarete uniche !

Emanuela Cappelli