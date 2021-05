Venerdì Look of the Day: sneakers old school!

Il Look of the Day di CheDonna riguarda solo una cosa: scarpe! Ma di quale modello parleremo oggi? Ecco a voi una selezione delle scarpe più trendy, cool, stilysh e, perché no, comode che esistono. Quali? Le sneakers…old school!

Le sneakers sono quelle scarpe che oltre a essere super comode rendono i nostri outfit giovanili e spontanei.

Ma il mercato delle sneakers è diventato così variegato che secondo i brand sportivi dovremmo acquistare un paio di scarpe diverse al mese, per rimanere al passo con le mode.

Il periodo pandemico ha rivoluzionato il senso di “moda” anche dal punto di vista economico del termine, ponendo ancora di più l’attenzione sugli sprechi e sull’idea di utilizzo che l’epoca del consumismo del ventunesimo secolo porta con se.

Noi siamo delle fashion lovers e delle fashion addicted, ma se sappiamo scegliere bene durante i nostri acquisti non avremo bisogno di rincorrere tutte le nuove mode e svuotarci i portafogli.

Quindi, noi di CheDonna, abbiamo fatto una selezione delle sneakers che si adattano a qualunque tipo di outfit, sono trendy, poiché di super tendenza soprattutto tra le influencer, e soprattutto...old school.

Ecco a voi i modelli di sneakers old school che difficilmente passeranno di moda!

Entriamo subito nel vivo della guida di stile: ecco a voi i modelli di sneakers old school e senza tempo che non possono sfuggirti!

converse all star : questo è uno dei modelli senza tempo di sneakers. Il modello All Star di Converse è stato ideato nel 1923 da Chuck Taylor, giocatore di basket. Queste scarpe dovevano migliorare le prestazioni del professionista durante le partite di basket. Poi negli anni '70 sono diventate un cult tra gli appassionati della musica rock. Nel corso degli anni il modello classico, ossia quello con la suola bassa, continua ad essere il must-have di Converse, ma un ottima soluzione per noi fashion lovers è il modello platform, ossia con la suola "para" che assomiglia ad una zeppa. Questo modello è molto carino anche indossato sotto ad un mini abito o ad una maxi gonna. Prezzo Zalando: € 85,00.

new balance 530 : questo è il modello più sportivo stra amato dalle influencer. Intendo più sportivo perché, mentre le altre sneakers di cui vi parlerò hanno una forma più da "passeggio", questa scarpa ha una forma che è adatta per la corsa o per la palestra. Il modello di New Balance 530 è uno dei must-have in fatto di sneakers. Le influencer le indossano in abbinamenti sportivi, come ad esempio leggings e maxi felpa, oppure in abbinamenti casual chic, ad esempio con un completo giacca blazer e pantalone largo tutto monocromatico. Prezzo Zalando € 100,00.

adidas superstar : questo modello di scarpe compie 50 anni. Ciò fa di loro delle vere leggende! Le adidas superstar nascono nel 1969, ideate come scarpe da basket. Anni dopo trovarono il loro successo grazie all'utilizzo che ne fece il gruppo hip hop Run DMC, entrando ufficialmente nella moda street. Continua ad essere un modello evergreen, che può essere utilizzato praticamente con tutto. Prezzo Zalando € 65,00

vans old skool : anche questo modello non può e non deve mancare nella vostra scarpiera. La ditta Vans nasce nel 1966 da un idea di Paul Van Doren. I loro primi modelli erano delle scarpe in tela da barca, e sulla scatola si trovava impressa la frase "scarpa in tela per tutta la famiglia". Ma la fortuna di questa ditta arrivò grazie all'intuito del figlio, Steve Van Doren, che aveva notato come gli skater degli anni '80 decorassero la suola a mo' di scacchiera. Da qui nasce il famosissimo modello slip-on a scacchi pezzo forte della ditta Vans. Il modello di cui però non dovremo fare a meno è quello old skool, ossia nero, con l'intersuola bianca, e con la striscia bianca tipica della Vans cucita sulla tela nera. In gran voga è anche il modello old skool con la suola platform. Prezzo Zalando € 85,00.

nike blazer mid '77: ultimo ma non meno importante è il modello della ditta Nike che ha fatto veramente la storia del cinema contemporaneo. Stiamo parlando dello stivaletto della nike con il logo cucito lateralmente. Questo modello nasce nel 1973 come scarpe da basket, infatti prendono il nome di blazer in onore della squadra Portland Trail Blazers. Nel corso degli anni questa scarpa ha preso il via anche nel mondo dello skate, diventando una scarpa iconica per i giovani di tutte le generazioni a venire. Nel film Ritorno al Futuro, un giovane Micheal J. Fox indossa un modello di Nike cortez, simili alle blazer ma meno alte in caviglia, e un modello di nike blazer "autoallaccianti" nelle scene in cui si trova "nel futuro". Questo modello è stato il sogno di tutti gli amanti delle sneakers, e nel 2015 finalmente è stata prodotta la prima riproduzione originale di quella scarpa che ha letteralmente lasciato a bocca aperta tutti gli amanti di questo modello. Le Nike blazer sono molto versatili perché aderenti in caviglia e possono essere indossate sia con un jeans stretto, che con una tuta, ma anche in outfit più formali.

Questa era una piccola selezione dei modelli di sneakers che non dovranno mai mancare nella vostra scarpiera. Ricordatevi che questi modelli hanno fatto la storia dello street style, ma il futuro è ancora da decidere. Quindi, scrivete la vostra storia, nuova e unica, indossando uno dei modelli evergreen di sneakers più cool di sempre.

Emanuela Cappelli