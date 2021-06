Ricordate Daniela de Il Maresciallo Rocca? Era la figlia di Gigi Proietto è oggi una donna bellissima. Ecco com’è e cosa fa oggi Francesca Rinaldi.

Classe 1973, nata a Roma il 5 maggio è del segno zodiacale del toro. Nella vita Francesca è una doppiatrice e attrice italiana. Nota ai più per aver personificato la figlia di Gigi Proietti nella fiction Il Maresciallo Rocca.

LEGGI ANCHE –> Funerali Gigi Proietti: l’ultimo saluto di Raggi e Veltroni al celebre attore

È figlia dell’attore e doppiatore Giuseppe Rinaldi e dell’attrice Maria Pia Casilio. Ha un fratello, il doppiatore Massimo Rinaldi, ed una sorella, la doppiatrice Antonella Rinaldi. Ha recitato in TV ed al cinema fin da bambina. Nel 1992 ha fatto parte del cast di Non è la Rai.

Ha lavorato, tra l’altro, nei film Il coraggio di parlare (1987), regia di Leandro Castellani, e poi in Infelici e contenti (1992), regia di Neri Parenti (al fianco di Renato Pozzetto ed Ezio Greggio). Il suo volto è divenuto noto per aver interpretato il personaggio di Daniela Rocca nella serie televisiva Il maresciallo Rocca. Come vari componenti della sua famiglia ha lavorato intensamente pure come doppiatrice, sia per il cinema (tra i suoi lavori La città proibita e Twilight) che per la televisione (ALF, A sud del Paradiso, Desperate Housewives).

Francesca Rinaldi come diventata oggi e cosa fa

Era Francesca Rinaldi la Daniela Rocca, figlia del maresciallo dei Carabinieri. Nella foto qua sopra la vediamo intenta a portare avanti la sua più grande passione: il doppiaggio. Sì, perché oltre ad aver recitato in tv fin da piccola, Francesca Rinaldi è diventata ed è tutt’oggi una nota doppiatrice.

Ecco le varie produzioni a cui ha preso parte:

Film cinema

Erika Christensen in Flightplan – Mistero in volo

Regina Leila in Maleficent

Cameriera coniglietta in Kung Fu Panda

Sharmila Tagore in Aradhana

Ann e Nann in Barbie e il canto di Natale

Sofía Buenaventura in Monos – Un gioco da ragazzi

CereCere/Sailor Ceres in Pretty Guardian Sailor Moon Eternal

Film e serie TV