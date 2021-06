Mascherina sempre sporca di makeup? I trucchi infallibili per evitarlo!

La mascherina è sempre sporca di makeup? Niente paura, ecco qualche consiglio su come evitare questo inconveniente ed un trucco specifico da realizzare.

La mascherina è un accessorio che ormai da più di un anno fa parte delle nostre vite e ci costringe a celare gran parte del nostro volto per moltissime ore al giorno. Per questo bisognerà rinunciare al makeup e alla nostra femminilità? Niente affatto. Scopriamo come evitare che il trucco sporchi la mascherina e come realizzare un makeup specifico con il consiglio degli esperti.

Mascherina sporca di makeup : come evitarlo con un makeup base e occhi in primo piano

L’estate e l’abbronzatura senza dubbio ci aiuteranno a limitare il makeup per la base viso ma per le affezionate dell’incarnato perfetto e del fondotinta, i consigli per truccare il viso ed evitare che la mascherina si imbratti totalmente di trucco è quello di puntare agli occhi mettendoli in evidenza con un bel makeup e limitare la base trucco all’applicazione di un correttore che mimetizzi le piccole imperfezioni e a pochissimo fondotinta in una formulazione a lunga durata, sfumato alla perfezione con l’aiuto di una blender che ne assorba l’eccesso.

Fissare la base con una cipria in polvere aiuterà senza dubbio a limitare il problema del makeup stampato all’interno della mascherina, problema che non si potrà mai eliminare completamente, soprattutto in vista dell’estate dove il calore tenderà a sciogliere anche quel poco di fondo applicato.

Senza alcun dubbio, un prodotto che potrebbe rappresentare un ‘must’ irrinunciabile è lo spray fissante per il makeup, un prodotto che si può facilmente trovare in commercio e che diversi brand di cosmetica formulano in modo diverso. Ci sono spray con gas o spray liquidi che possono essere vaporizzati sul viso a fine makeup e che ne assicureranno una lunghissima durata.

->>LEGGI ANCHE: Hai gli occhi piccoli? Ecco il makeup giusto per ingrandire lo sguardo!

Come realizzare un makeup a prova di mascherina

Ecco qualche consiglio professionale su come truccarsi con la mascherina. Un makeup studiato dalla bravissima truccatrice Giulia Bencich che regala molti consigli su tecniche e prodotti adatti ad essere utilizzati in questo caso specifico.

->>LEGGI ANCHE: Hai sempre voluto le lentiggini? Impara come ricrearle con il makeup!