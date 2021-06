Andrea Morricone, chi è il figlio del Maestro Ennio Morricone: carriera e vita privata

Andrea Morricone è il figlio del compianto Maestro Ennio Morricone. Anche lui, come il papà, è compositore e direttore d’orchestra.

Nel mondo musica fa rima, in un certo qual modo, con Morricone. Non è questione di iniziali, ma proprio di caratura: la stessa che Ennio, celebre compositore italiano, aveva e conserva ancora oggi che purtroppo non c’è più. Restano i suoi capolavori, al servizio del cinema e non solo.

L’impronta che Morricone ha lasciato nell’arte musicale e più ampiamente nel costume e nelle tendenze contemporanee sarà tramandata nel tempo per un successo – scandito da premi e riconoscimenti – che non conosce limiti. Questo anche grazie all’operato del figlio Andrea, che adesso porta avanti una serie di concetti e suggestioni che fanno dei Morricone un vero e proprio unicum nell’arte compositiva.

Andrea Morricone, sulle orme di papà Ennio: “La musica come scelta di vita”

Il figlio del Maestro, terzogenito, cresce con la passione della musica e in famiglia dimostra d’essere quello con le attitudini più vicine alla figura paterna: capacità che si tramandano e trovano sbocco negli anni. Certo un cognome come Morricone non passa inosservato, ma l’uomo non ha mai sentito il peso dei suoi natali. Anzi ha lavorato con costanza e professionalità – e continua a farlo ancora oggi – al fianco del padre prima e poi mettendosi in proprio. Direttore d’orchestra, ma anche Direttore artistico dell’auditorium dell’Istituto Massimiliano Massimo.

Poi è arrivata la collaborazione con l’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma. Non solo palchi, ma anche sale. Il cinema è l’altra grande passione che gli ha trasmesso papà Ennio. La collaborazione ad opere come “Nuovo cinema paradiso” resta un valore aggiunto a una carriera in divenire che culmina anche nelle direzioni a personalità illustri come Bocelli e Josh Gorban, una parentesi persino nel pop internazionale con Sting.

Inoltre Andrea Morricone è uno dei pochi ad aver diretto l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l’Opera di Budapest. Attualmente è accompagnato con Giorgia Scarfone e ha due figli. Un matrimonio alle spalle, quello con l’attrice Alessia Patregnani durato sino al 2014. Morricone junior è presente anche sui social con un profilo Instagram ufficiale che conta oltre 55 mila follower.