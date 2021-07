Victoria De Angelis senza niente sotto la giacca: una rockstar in versione dea

Victoria De Angelis dei Maneskin sempre più bella: senza niente sotto la giacca, regala ai fans una foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza.

Victoria De Angelis lascia tutti senza fiato. La bassista dei Maneskin, per annunciare il video della canzone “I wanna be your slave” che ha appena ottenuto il disco di platino, ha pubblicato sul suo profilo personale Instagram una foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza.

Victoria che, da bambina, non amava le etichette e rifiutava di indossare gonne e vestirsi da bambina preferendo giocare con lo skate, oggi, con il suo basso, è diventata una vera icona del rock.

Bellissima, talentuosa, sicura di sè e molto determinata, Victoria è una vera leader all’interno dei Maneskin e i fans sono letteralmente pazzi di lei.

Victoria De Angelis: foto senza niente sotto la giacca, i fan approvano

Con una foto realizzata per il videoclip di “I wanna be your slave” che sarà pubblicato presto, Victoria dei Maneskin manda in delirio i fans. La foto in questione è quella che vedete qui in alto. Sguardo glaciale, capelli lunghi e biondi ad incorniarle il viso perfetto e una giacca lasciata aperta e che svela la mancanza di top indossati sotto.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis, foto dopo la doccia: bellezza disarmante

Una foto elegante, sensuale e rock allo stesso tempo. Se Damiano ha stupito tutti per il nuovo look, Victoria, almeno per il momento, non cambia il taglio di capelli continuando a portarli lunghi che le cadono sulle spalle. In passato, però, anche Victoria ha sfoggiato un taglio più corto, simile a quello sfoggiato dalla sorella Veronica.

LEGGI ANCHE—>Damiano David dei Maneskin: “Ho cominciato a farlo per Victoria” – Video

Sempre più amata dai fans, Victoria, con il suo basso, è diventata un idolo per le ragazze più giovani. Se fino a poco tempo fa in tante sognavano di diventare modelle o showgirl, con il successo che stanno ottenendo i Maneskin, molte ragazze sognano una carriera da musicista come quella di Victoria che, grazie alla musica, sta realizzando i suoi sogni professionali, ma ha anche potuto conoscere Damiano, Thomas ed Ethan che sono diventati la sua famiglia.