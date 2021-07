Anticipazioni Temptation Island, coppia squalificata? Lui fugge via

Temptation Island anticipazioni: una coppia potrebbe essere squalificata durante la diretta di lunedì prossimo. Ecco chi e perché.

Temptation Island è iniziato da soltanto una settimana, ma non mancano le prime polemiche ed indiscrezioni. Se la prima coppia ad abbandonare il programma è stata quella formata da Valentina e Tommaso, lui l’ha tradita cedendo alle tentazioni della single Giulia, ora si mormora di qualcuno che potrebbe lasciare il programma e non a causa di un falò di confronto immediato perché squalificato in quanto avrebbe violato il regolamento.

A dare la notizia è stato Domenico Mungiguerra su Blasting News, rivelando che uno dei fidanzati, dopo aver visto un video della sua controparte, abbia deciso di abbandonare il villaggio nel tentativo di volerla raggiungere. Questa scelta, ovviamente, come le edizioni passate ci hanno insegnato, ha comportato la squalifica immediata dal programma. Curiosi di sapere di chi si tratta? Stiamo parlando di Ste, il fidanzato di Claudia.

Claudia e Ste di Temptation Island squalificati? L’indiscrezione spiazza

Ste, secondo quanto riportato dal portale, sarebbe stato chiamato da Filippo Bisciglia per vedere un esclusivo filmato che riguarda la sua fidanzata Claudia. Purtroppo non si è a conoscenza di cosa abbia visto, ma sicuramente qualcosa di non piacevole, visto che da quel momento in poi cambierà tutto per lui. Dopo la visione della clip in questione, il fidanzato sarebbe pronto a lasciare il villaggio e a raggiungere la sua fidanzata. Senza nemmeno chiedere un falò di confronto immediato, ma partendo come un razzo per raggiungerla in prima persona.

Ste di Temptation Island in questo modo, in maniera inevitabile, sarebbe squalificato dal programma e di conseguenza anche la sua compagna. Una scena, questa, preannunciata prima che questa stagione avesse inizio. In quanto in rete si era mormorato di un fidanzato che era pronto ad imitare la ormai storica fuga di Ciro Pretone, che ancora oggi è ampiamente ricordata sui social. Tant’è che perfino Maria De Filippi, durante Uomini e Donne, non potette fare a meno di commentarla. In particolar modo perchè tutti i cameraman si gettavano a terra prima ancora che lui potesse effettivamente raggiungerli. Anche Ste farà lo stesso o la sua fuga sarà leggermente più pacata? Staremo a vedere.

Per Claudia e Ste di Temptation Island il loro viaggio nei sentimenti finirà durante la puntata di lunedì? Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni.