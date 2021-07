Il miglior modo per mangiare i peperoni è quello di cuocerli poco e rispettare la loro natura, i peperoni alla mediterranea sono così, imperdibili

Estate, peperoni come se piovesse. Possiamo prepararli in decine di modi diversi, farli diventare un antipasto, un condimento per la pasta, oppure un contorno. L’unico aspetto che conta è rispettare la loro genuinità e la loro natura e i peperoni alla mediterranea sono un ottimo modo per farlo.

Basta soltanto aggiungere delle olive nere e dei capperi dissalati, condire con l’olio extravergine che userete per la loro cottura veloce e in poco più di un quarto d’ora sarà tutto pronto. E cucinati in questo modo piaceranno anche ai bambini.

Peperoni alla mediterranea, mangiamoli così

I peperoni alla mediterranea sono perfetti da mangiare così, per riempire panini, piadine, toast, ma anche da servire come contorno per grigliate di pesce o di carne, oppure con un pollo arrosto.

Ingredienti:

700 g di peperoni rossi e gialli

2 spicchi d’aglio

120 g di olive nere

80 g di capperi dissalati

prezzemolo fresco q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Prendete i peperoni, lavateli bene, poi asciugateli e preparateli per la lavorazione. Per questo eliminate il picciolo, poi anche i semini e i filamenti interni. Quindi tagliate i peperoni a listarelle e teneteli da parte.

In un’ampia padella versate abbondante olio extravergine d’oliva e poi i due spicchi di aglio già pelati e tritati finemente. Accendete a fuoco basso facendo dorare l’aglio e quando comincia a prendere colore aggiungete anche i peperoni.

Salate e pepate, poi coprite con un coperchio facendo andare per circa 7-8 minuti a fuoco medio-basso, mescolando di continuo. A quel punto spegnete il fuoco e versate tutto (olio compreso) in una ciotola.

Lasciate raffreddare leggermente e poi unite le aggiungete le olive (intere oppure a rondelle), i capperi già dissalati e una dose generosa di prezzemolo tritato finemente. Amalgamate per fare insaporire e a quel punto decidete come servire.



Potete farlo subito, quindi con i peperoni ancora tiepidi, oppure lasciarli in frigorifero fino al momento di servirli in tavola. In ogni caso saranno un contorno perfetto.