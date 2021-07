Temptation Island, Tommaso Eletti: “Valentina? Non ha pianto per me”

Temptation Island: Tommaso Eletti dopo il falò di confronto immediato ha stroncato la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

Temptation Island, mai come quest’anno, ha fatto discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo. In particolar modo a far parlare è stata la coppia formata da Tommaso e Valentina. I due avevano già catturato l’attenzione dei telespettatori a causa della differenza di età che li separa, quasi 20 anni, e la loro permanenza all’interno dell’isola delle tentazioni non ha di certo deluso “le aspettative”.

Tommaso, fin da subito, si è dimostrato essere molto geloso nei confronti di quella che era la sua compagna, per poi cedere alle tentazioni della single Giulia, con cui c’è stato più di un bacio. Tanto da spingere Valentina, sotto consiglio di Filippo Bisciglia, a chiedere un confronto immediato. Confronto che in maniera inevitabile ha portato i due alla rottura. Ora, dopo quel momento, Tommaso Eletti ha rotto il silenzio dopo Temptation Island lasciandosi andare ad un duro sfogo sulla sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

Tommaso Eletti dopo Temptation Island: parole al veleno su Valentina

Tommaso Eletti ai microfoni di Witty Tv ha letteralmente stroncato l’atteggiamento assunto dalla sua fidanzata Valentina durante il loro percorso all’isola delle tentazioni, rivelando di essere rimasto piuttosto deluso di non aver visto alcuna sua reazione dopo che ha assistito alla scena del suo tradimento. “Non ha versato una lacrima, non ha pianto per me“ si è sfogato deluso, rivelando che lui avrebbe fatto una strage se si fosse trovato al suo posto e avesse visto la persona che ama baciare ripetutamente un’altra persona.

Tommaso ci è andato giù pensate su Valentina di Temptation Island, dichiarando di aver avuto soltanto l’ennesima confermata da parte sua che lei in realtà non è mai stata interessata a lui e per questo motivo avrebbe reagito in questo modo. Altrimenti una persona realmente innamorata, avrebbe reagito in maniera completamente diversa. O quanto meno avrebbe avuto una reazione, invece lei è rimasta impassibile di fronte ai filmati che Filippo Bisciglia le ha mostrato dopo pochi giorni dal loro ingresso all’interno del programma di successo di canale 5.

IN ESCLUSIVA su https://t.co/yLd0uw2iAe le parole di Tommaso subito dopo il falò di confronto con Valentina! Sentite qui ⬇️ #TemptationIsland https://t.co/o7p6sOOFmd — Witty TV (@WittyTV) July 6, 2021

Tommaso e Valentina hanno scelto così di troncare la loro relazione. Anche se ancora nulla è ufficiale, visto che manca ancora lo speciale che mostra se la scelta fatta durante i falò è stata rispettata o meno dopo un mese dalla fine del programma.