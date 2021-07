Scoppia la polemica a Temptation Island | Retroscena su Gemma Galgani | Giulia Salemi senza freni

Temptation Island finisce al centro della polemica e Giulia De Lellis rompe il silenzio sul suo rapporto con Gemma Galgani di Uomini e Donne.

La nuova edizione di Temptation Island, nonostante abbia debuttato sul piccolo schermo degli italiani soltanto da una settimana, è già finito al centro della polemica. Il motivo? A far discutere è stata la coppia formata da Valentina e Tommaso. I due, oltre ad avere quasi 20 anni di differenza, non sembrano avere la migliore delle relazioni. Lui l’ha tradita poco dopo il suo ingresso all’isola delle tentazioni con la single Giulia e non ha mancato di mostrare una gelosia eccessiva, lei non è sembrata minimamente sconvolta di quanto stesse accadendo dall’altra parte del vilaggio.

Secondo recenti indiscrezioni, però, i due potrebbe essere tornati insieme. Attenzione, però, perché le notizie del giorno non sono affatto finite qui.

Temptation Island al centro della polemica: non mancano i colpi di scena

Continuando sulla scia di Temptation Island, Valentina è stata fortemente criticata da Ursula Bennardo, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, che ha trovato assurde alcune sue dichiarazioni sul suo ex fidanzato Tommaso. In quanto è normale che lui sia immaturo, vista la sua giovane età ed è giusto che si comporti, secondo lei, in un determinato modo.

Dalla coppia scoppiata, passiamo a Giulia De Lellis. Giulia ha preso parte insieme a Gemma Galgani al programma, ideato da Maria De Filippi, Giortì. Ora a distanza di mesi ha rotto il silenzio su quell’esperienza, rivelando che cos’è successo dietro le quinte. Impossibile non menzionare Giulia Salemi che, trovatasi da sola senza Pierpaolo Pretelli al suo fianco, si è lasciata andare ad un’inedita confessione.

Così come Elisabetta Gregoraci che dopo l’esperienza al grande Fratello Vip ha rivelato che cos’è successo dopo il primo incontro con Lui.