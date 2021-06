Chi è il fidanzato di Victoria De Angelis dei Maneskin? Confessione a cuore aperto della bassista dei Maneskin.

21 anni, bellissima e con un grandissimo talento destinato a farle realizzare tutti i suoi sogni musicali, Victoria De Angelis, insieme a Damiano David, è sempre più amata sia dai coetanei che dagli adulti. Sicura, determinata e con la consapevolezza di aver trovato la propria strada nel mondo della musica, Victoria De Angelis si racconta senza filtri.

In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair insieme a Damiano, Ethan e Thomas con cui forma i Maneskin, Victoria ha parlato di diversità svelando di aver sempre rifiutato le etichette e parlando d’amore. La bassista dei Maneskin è innamorata? a raccontare tutto è proprio lei.

Fidanzato Victoria De Angelis: la confessione sull’amore della bassista dei Maneskin

Victoria De Angelis è innamorata? Nella lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, la bassista dei Maneskin racconta della prima volta in cui ha provato un’attrazione per una ragazza ammettendo di essersi sentita disorientata.

«Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa. Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti».

Non è la prima volta che Victoria parla d’amore. Già in un’intervista a quattro rilasciata ai microfoni delle Iene con Damiano, Ethan e Thomas, aveva svelato di aver avuto storie sia con ragazzi che con ragaze.

“Ho avuto un flirt con un collega molto famoso, ma non dico chi è. Per conquistarmi non servono soldi, non mi importa di cene offerte o degli addominali. Quando conta invece un bel lato B? da 1 a 10 direi 7. […] Ricevo avance anche dalle donne, certo. Ho avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene”, aveva raccontato alle Iene.