Arisa in topless davanti ad uno sconosciuto. La foto è esplosiva

Arisa si è mostrata in topless di fronte ad uno sconosciuto. La foto ha colpito il web, mostrando la cantante come mai prima d’ora.

Arisa è sicuramente uno dei personaggi di spicco di quest’anno. La cantante non è soltanto reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano Potevi fare di più, ma anche dall’esperienza ad Amici di Maria De Filippi dove ha indossato i panni di coach. Entrambe le esperienze si sono rivelate essere di enorme successo, ma nonostante ciò la cantante non ha alcuna intenzione di volersi fermare, com’è giusto che sia. Tant’è che sul suo profilo Instagram ha annunciato agli utenti della rete l’uscita del suo nuovo singolo e per farlo ha pubblicato una foto, la cover del singolo, che la ritrae in topless davanti ad uno sconosciuto e gli utenti della rete hanno apprezzato e non poco.

Arisa senza niente addosso per il suo nuovo singolo

Arisa, nella cover del suo nuovo singolo, appare più bella che mai, dove per l’occasione sfoggia un topless che mostra le sue generose curve: “Questa è la copertina di Psyco” ha esordito la cantante fiera, presentando al grande pubblico il nuovo singolo in uscita: “A mezzanotte fuori ovunque” ha poi rivelato.

“Psyco è un brano che mi racconta senza filtri, nella mia umanità imperfetta ma decisa a prendersi tutto quello che le spetta. Il mio cuore convalescente e incerottato” ha continuato la cantante sul suo profilo Instagram. “S’è rutt o’ c..Z e’ chiagn semb” ha aggiunto in napoletano per poi fornire ai suoi fedeli sostenitori anche la traduzione in italiano. “(Si è scocciato di piangere sempre #napolidocet)”

“Voglio ballare. Spero anche voi” ha poi proseguito. “GRAZIE VITA❤️ e grazie a tutte Le persone che sostengono la mia musica e la mia comunicazione” ha continuato. “Credo nella libertà di essere se stessi. Io non sono regolare ma chi lo è?” ha poi chiesto in maniera retorica. “Io mi vado bene così. Nessuno mi può giudicare ….Anche tu. Credi in te stesso, valorizzati” ha poi incoraggiato. “Non fare mai male a nessuno e dai il massimo per spaccare sempre. Supera te stesso senza inutili invidie verso gli altri” ha poi concluso.

Arisa su Instagram si è mostrata come non mai prima d’ora, mostrando non solo il suo corpo ma anche la sua anima ed il suo fedele pubblico ha apprezzato ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. Senza mai tirarsi indietro.