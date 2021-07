Svelato l’ingrediente segreto che trasforma una semplice insalata in un piatto ricco di gusto

Se non sei un’amante dell’insalata ecco svelato l’ingrediente segreto per trasformarla in un piatto ancora più sano e ricco di gusto.

Quante volte vi sarà capitato di mangiare l’insalata e di non trovare soddisfazione nel farlo. Un vero peccato se si pensa invece alle mille possibilità che hanno le insalate di poter essere arricchite da tanti ingredienti e al tempo stesso essere considerate un alimento sano.

Per tanti invece con l’arrivo dell’estate le insalate diventano un vero e proprio cavallo di battaglia da poter arricchire con pollo, tonno, formaggio, verdure, olive, capperi, cereali e tanto tanto altro. In questi casi l’insalata può essere considerata anche un piatto completo.

Ma forse non tutti sanno che grazie a un altro ingrediente segreto potremo trasformare la nostra insalata, da piatto poco appetitoso e invitante, a una pietanza ricca di gusto e dall’alto potere saziante. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco l’ingrediente segreto che trasforma un piatto d’insalata

Con l’arrivo del caldo torna a farsi sentire la voglia di piatti freschi e leggeri ecco perché le insalate diventano un must irrinunciabile nelle nostre tavole. Non pensiamo però a una semplice e scondita insalata mista ma a un piatto ricco di gusto e sapore che ovviamente dovremo saper arricchire con altri alimenti.

E se in questo periodo dell’anno le prepariamo con tanti ingredienti diversi: dalle carni bianche come pollo o tacchino, al pesce come tonno o filetti di sgombro. Non solo, anche con l’aggiunta di verdure fresche come carote, pomodori, zucchine crude e via dicendo, tanti forse non sanno che con un altro ingrediente segreto si potrà ottenere un’insalata gustosa e dall’effetto saziante.

Stiamo parlando della frutta secca e dei semi oleosi. Noci, nocciole, mandorle, anacardi, pinoli, pistacchi, ma anche semi di girasole, di zucca, di chia, di sesamo, di papavero e così via.

Uno dei motivi per cui dovremmo aggiungere questi preziosi alimenti alle nostre insalate non è soltanto una questione di gusto ma anche perché possono fornirci un effetto saziante, evitando di farci sentire affamati subito dopo il pasto.

I benefici di frutta secce e semi oleosi sono infatti noti ai più: tra le sostanze nutritive che hanno troviamo sali minerali come potassio, magnesio, ferro, rame, fosforo e calcio ma anche omega 3, preziose sostanze essenziali per il nostro organismo.

Tra le idee da portare in tavola un piatto ricco di gusto e benessere possiamo optare per un’insalata rucola, noci e scaglie di parmigiano. Altrimenti arricchire una lattuga con del tonno e della mozzarella e una spolverata di semi di sesamo o zucca sopra. Insomma qui si può davvero dare sfogo alla propria fantasia e non porsi limiti.