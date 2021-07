Chiara Ferrgni e Fedez si sono concessi alcuni giorni di vacanza in Puglia, alloggiando in una masseria da sogno. Ma sapete quanto costa questo luogo incantato?

A quattro mesi dalla nascita della piccola Vittoria, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di concedersi alcuni giorni di vacanza e di relax in Puglia, una terra, come ben sappiamo, a loro particolarmente cara.

Lì dove hanno celebrato le loro nozze, i due sono tornati scegliendo questa volta una masseria molto speciale. Scopriamola meglio insieme e, soprattutto, cerchiamo di rispondere alla domanda che tutti si stanno ponendo: ma quanto hanno speso Chiara Ferrangi e Fedez per alloggiare in questo luogo semplicemente incantevole?

Quanto costa la masseria in cui hanno alloggiato Chiara Ferragni e Fedez?

Tra antichi uliveti si erge un edificio storico risalente al XVI secolo. E’ la Masseria Torre Maizza, parte della Rocco Forte Hotels, un resort a gestione familiare che comprende per l’appunto la masseria e altre strutture.

Ogni singolo appartamento è un vero e proprio concentrato di lusso: terrazza panoramica, piscina privata e chi più ne ha più ne metta. Ma quanto costa tanto sfarzo? A quanto pare, nel periodo di alta stagione, una matrimoniale viene circa 1109 euro a notte.

Per godere dunque di stanze e suite progettate da Olga Polizzi, del panoramico Rooftop Bar e dell’elegante ristorante a bordo piscina, così come del campo da golf a 9 buche, beach club e il relax della Spa, bisogna dunque pagare e pagare profumatamente. Si può infatti arrivare sino a quasi 2mila euro a notte, cifra prevista per la Deluxe Junior Suite con terrazza e giardino, partendo dai quasi mille euro per la superiore room.

Certo, i favolosi Ferragnez possono permettersi questo e altro e noi, in un certo senso, siamo fortunate a seguirli e a poter visitare attraverso loro questi luoghi incantati, anche se poi difficilmente saremo personalmente ospiti di simili strutture.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni e il primo costume intero di Vittoria: ma sai quanto costa?

Grazie allora a Federico e Chiara per averci fatto esplorare questo luogo da sogno: oramai in Puglia anche noi tutte ci sentiamo un po’ di casa.