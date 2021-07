Belen Rodriguez e Giulia Stabile hanno litigato a Tu sì que vales? Durante le registrazioni spunta fuori tutta la verità.

Belen Rodriguez, non è di certo un mistero, è stata assente durante le prime registrazioni di Tu sì que vales di questa nuova stagione, il programma cult del sabato sera di canale 5 che da anni la vede ricoprire il ruolo di conduttrice, in quanto proprio in quelle ore stava dando alla luce la sua secondogenita, Luna Marì. Al suo posto è spuntata Giulia Stabile e gli utenti della rete avevano subito ipotizzato che lei fosse stata chiamata dalla produzione per sostituire la bella modella argentina in questa stagione, invece lei è tornata qualche giorno poco dopo il parto e secondo i più maliziosi tra loro non scorre di certo buon sangue visto che entrambe si sono trovate al centro dello studio con un ruolo molto simile.

Ma quanto c’è di vero e quanto di romanzato in tutto questo? Alcuni telespettatori hanno avuto l’opportunità di poter assistere alle nuove registrazioni di Tu sì que vales e una volta terminate quest’esperienza hanno condiviso il tutto sul web, facendo chiarezza sul rapporto che si è venuto a creare tra Belen Rodriguez e Giulia Stabile anticipando che tra loro non c’è alcun tipo di tensione o altro.

Giulia Stabile e Belen Rodriguez: il loro rapporto a Tu sì que vales

Come anticipato, chi ha avuto modo di poter assistere durante il corso delle registrazioni di Tu sì que vales, ha smentito ogni possibile astio o incomprensione tra Belen Rodriguez e Giulia Stabile, affermando con convinzione che tra le due sembrerebbe esserci un buon rapporto. Lo stesso che si è venuto a creare con gli altri conduttori del programma e che tutti tratterebbero la vincitrice di Amici di Maria De Filippi come se fosse una figlia.

Non c’è alcuna rivalità o presunta tale contrariamente a quanto molti avevano insinuato, in quanto le due vanno d’amore e d’accordo e pare che Giulia aiuti la Rodriguez durante il corso della conduzione, assumendo quasi il ruolo di co-conduttrice e non solo. Il ruolo della fidanzata di Sangiovanni è anche quello di prestarsi a simpatici siparietti insieme a concorrenti della scuderia di Gerry Scotti e intratterrebbe anche il pubblico in studio regalando loro momenti di divertimento e spensieratezza.

Una ventata di freschezza, che è diventato un valore aggiunto al format che da anni ormai è risulta essere una delle punte di diamante di Mediaset. Tanto da riuscire ad oscurare i prodotti offerti alla concorrenza.

La #ScuderiaScotti è sempre in cerca di nuovi talenti, cosa aspetti? Gerry è carichissimo anche quest’anno! Iscriviti subito ai casting di #TuSiQueVales su https://t.co/tFBHyxJcnL 🤩💥 Ti aspettiamo! pic.twitter.com/inCfmN5NKD — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) July 19, 2021

Giulia Stabile nel cast di Tu sì que vales sembrerebbe essere dunque una mossa vincente ed è stata accolta bene da tutti i membri del programma, nessuno escluso.