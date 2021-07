Belen Rodriguez non resiste e svela tutto sui social pubblicando anche le immagini: “L’ho fatto 12 giorni dopo il parto”.

Per Belen Rodriguez è un momento magico. L’ultimo anno è stato totalmente positivo per la showgirl argentina che, non solo ha trovato l’amore di un uomo gentile e che la rende serena come Antonino Spinalbese, ma ha anche realizzato il sogno di diventare nuovamente mamma.

Otto anni dopo l’arrivo di Santiago, frutto del suo amore con Stefano De Martino, oggi finito, Belen è diventata mamma della piccola Luna Marì, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese. La piccola è nata lo scorso 12 luglio e, nonostante siano passati pochi giorni dal parto, Belen è già tornata in pista e, ad annunciarlo, è stata proprio lei sui social.

Belen Rodriguez, il segreto della forma fisica: allenamenti 12 giorni dopo il parto

Belen Rodriguez, dopo pochi giorni aver messo al mondo la piccola Luna Marì identica a papà Antonino Spinalbese come testimonia una foto pubblicata dal compagno della showgirl argentina, è tornata a lavoro sfoggianso un fisico mozzafiato. Bellissima e già al top della forma, durante le prime registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, ha lasciato tutti senza parole sfoggiando un fisico in perfetta forma al punto da aver spinto anche mamma Veronica a commentare.

Qual è, dunque, il segreto di Belen? Già durante la gravidanza, la showgirl aveva svelato di essersi allenata sempre con il pilates, una disciplina che può essere eseguita anche dalle donne in dolce attesa. Dopo aver partorito e aver recuperato le prime energie, Belen non ha perso tempo e, seguita da una personal trainer professionista, è tornata immediatamente ad allenarsi come ha spiegato ai fans.

“A 12 giorni dal parto, inizia l’allenamento. Leggero, ma efficace”, scrive su Instagram la showgirl argentina. Nessun allenamento pesante, dunque, per Belen che, tuttavia, ha ricominciato ad allenarsi senza fare molti sforzi. E i fans, nel frattempo, attendo il suo ritorno in tv al timone di Tu sì que vales 2021.