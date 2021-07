Il siero viso anti età è un prodotto indispensabile nella beauty routine. Scopriamo come utilizzarlo, quali sono i migliori low cost ed una portentosa ricetta per preparane uno in casa.

Il siero viso è entrato ormai a gamba tesa nella routine di bellezza di ogni donna, dalla più giovane a quella matura. Un prodotto in grado di fornire all’epidermide nutrimento ma soprattutto elasticità e compattezza applicazione dopo applicazione.

Ecco come applicare ed utilizzare al meglio il siero viso anti età, quali sono i prodotti low cost con un ottimo rapporto qualità prezzo e la ricetta fai da te per preparare un siero viso davvero eccezionale in casa.

Siero viso: come utilizzarlo ogni giorno

Il siero viso è quel prodotto che dovrà essere applicato subito dopo la tonificazione e poco prima dell’applicazione della crema trattamento. In molti casi il siero può piacevolmente sostituire la crema viso, soprattutto in estate quando il caldo si fa sentire.

Questo prodotto va applicato in gocce e massaggiato con piccoli tocchi circolari sul viso, insistendo sulle parti del viso più soggette all’azione dei radicali liberi, come l’ovale, il contorno occhi ed il contorno labbra. Attenzione a non avvicinare il prodotto all’occhio perché solitamente i sieri viso non solo formulati per essere applicati in zone così delicate. Basterà picchiettarlo nelle zone perioculari interessate dalla presenza delle ossa del bulbo oculare.

Applicato al mattino e alla sera, il siero viso non tarderà a regalare ottimi risultati, una pelle più tonica, idratata, nutrita, elastica e compatta.

->>LEGGI ANCHE: Pelle grassa e lucida? Ecco il tonico da preparare in casa che ti cambierà la vita

Siero viso : i migliori low cost selezionati per voi!

Utilizzare un siero viso anti età non vuol dire per forza impegnarsi economicamente nell’acquisto di prodotti di alta profumeria o di cosmeceutici costosi, esistono dei buoni compromessi qualità prezzo in tutti gli store di profumeria e addirittura in brand cosmetici in vendita nei supermercati. Ecco i migliori sieri viso low cost selezionati per voi!

Florence Bio Cosmesi- Siero viso

Siero Viso con Acido Ialuronico Puro 100% Biologico alla Vitamina C-E. Con Noti Agenti Antirughe, Antimacchie e Antietá. Anche per Contorno Occhi e Dermaroller – Vegano, Made in Italy.

Prezzo: €.20.00 circa

Omnia – siero viso all’argan

Siero Viso Eco Bio Con Olio di Argan, Trattamento Viso Intensivo per Pelle Normali e Miste, Siero Idratante ed Elasticizzante.

Prezzo: €. 8.00 circa

L’Erboristica- siero viso multiattivo

Un siero viso dalle molteplici proprietà ricco di Olio di Argan, Ceramidi vegetali e dal potere riparatore, antirughe e rigenerante.

Prezzo: €. 25.00 circa

Venus- Filler 3D Siero Riparatore Notte Antietà

Un siero riparatore per viso, collo e decollete con microinfusioni di acido ialuronico, stimola il rinnovamento cellulare, ridensifica i tessuti e risveglia ed illumina lo splendore del viso.

Prezzo: €. 10.00 circa

I Provenzali- siero viso alla Rosa Mosqueta

Questo siero dalla formula ricca di principi attivi, dona un aspetto più luminoso alla pelle e la lascia morbida e tonica.

Prezzo: €.10.00 circa

Come preparare un siero viso anti età in casa: l’eccezionale ricetta da provare assolutamente!

Se siete delle temerarie dello ‘spignattamento’ ecco per voi una ricetta fai da te con cui preparare un portentoso siero viso da utilizzare ogni giorno per ritrovare una pelle perfettamente idratata, elastica e compatta.

La ricetta è della naturopata e beauty blogger Martina Rodini e vedrete che vi lascerà stupite per la formulazione e per gli effetti sulla pelle del viso!

->>LEGGI ANCHE: Acque profumate per il corpo: come si usano, le migliori low cost e come prepararne una in casa!