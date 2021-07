La piccola Vittoria Lucia Ferragni è già un’icona di stile e il suo primo costume ha conquistato tutti: sapete quanto costa?

Solo poco più di 3 mesi di vita ma già fa tendenza. Stiamo parlando della piccola Vittoria, secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, i cui vestitini hanno sin dal primo giorno conquistato il popolo del web.

La piccola si trovava recentemente a Forte dei Marmi con la mamma e il fratellino Leone, mentre papà Fedez era a Otranto, in Salento, in occasione della kermesse canora Battiti Live, condotta quest’anno da Elisabetta Gregoraci.

Peccato per il papà che si è perso uno degli outfit più ammirati della sua piccola Vittoria: un costumino intero a dir poco delizioso, il primo costume da bagno della piccola di casa.

Il popolo del web ne è rimasto conquistato ma sapete quanto costa?

Il costume della piccola Vittoria Lucia Ferragni è già un must

Si tratta di un modello intero e a quadri con un volant sul petto che l’ha trasformata in una sirenetta, proprio come evidenziato dai commenti comparsi sotto la foto condivisa da mamma Chiara Ferragni.

Il costumino appare a dir poco delizioso e in molti si sono chiesti di che marca sia ma scoprilo appare semplicemente impossibile.

La griffe infatti pare riportata sulle bretelle ma non si legge e in più l’nfluenzer non tagga nessun marchio sulla sua foto (evidentemente uno scatto privato e senza alcuno scopo lavorativo o di sponsorizzazione). Così non è dato sapere neanche il prezzo del capo che potrebbe esser low cost così come da capogiro.

Del resto, quando si parla dell’abbigliamento della figlia Vittoria, Chiara Ferragni ci ha abituato a frequenti e repentini cambi di rotta, passando da capi griffati e molto costosi (come il look da 200 euro firmato proprio dal marchio della stessa influenzer) a pezzi low cost altrettanto apprezzabili se non, qualche volta, anche più graziosi.

Per che cosa avrà optato allora questa volta mamma Chiara? Qualora aveste qualche dritta in proposito non esitate a farcelo sapere.