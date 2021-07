Le treccine sulla fronte sono un’escamotage perfetto per tenere a bada i capelli che d’estate finiscono inevitabilmente per appiccicarsi al viso. Torniamo agli anni Novanta con il look della Ferragni!

Ogni estate le ragazze con i capelli medio lunghi tornano a riscoprire la comodità di trecce e treccine. Questa acconciature sono estremamente semplici da fare, non richiedono particolari accessori e nemmeno una grande manualità: soltanto un po’ di pazienza e le idee chiare sull’acconciatura da eseguire.

Oggi analizziamo l’acconciatura di Chiara Ferragni, che ha scelto di ispirarsi ai look delle star del pop di trent’anni fa, a dimostrazione che difficilmente le cose belle passano di moda!

Treccine sulla fronte: a chi stanno bene?

Fare le treccine ai due lati della fronte significa innanzitutto avere il viso completamente scoperto. Per questo motivo dovrebbero provare quest’acconciatura soltanto le ragazze che si sentono a proprio agio senza capelli sul viso.

Perfetta per chi porta il ciuffo “a tendina” con la tipica riga centrale, quest’acconciatura può essere adattata anche se si porta la riga leggermente laterale, provando a intrecciare i capelli seguendo la linea della fronte.

Come si vede dalle fotografie, l’hair stylist di Chiara ha scelto di realizzare le treccine sulla fronte tirandole leggermente all’indietro, in maniera da sollevare un po’ i capelli e dare più volume alla parte superiore della testa.

Si tratta di un’ottima idea per chi la il viso rotondo, a cuore, quadrato o leggermente ovale. Non è esattamente la strategia migliore da adottare se si ha il viso rettangolare oppure ovale ma molto allungato perché contribuisce a far apparire la fronte ancora più alta e il viso ancora più lungo.

Un’alternativa un po’ più impegnativa rispetto alle piccole treccine di chiara è costituita dal look alla Kim Kardashian, che ha intrecciato tutti i capelli in trecce piuttosto grosse e ha fatto in modo da incorniciare perfettamente il viso. Per essere a proprio agio anche in questo caso è necessario avere un viso perfettamente simmetrico, non troppo largo e non troppo lungo.

Naturalmente se non si ha alcuna intenzione di intrecciare tutti i capelli si può semplicemente prendere esempio da Kim per la realizzazione di treccine che seguono perfettamente la forma della testa senza “sollevarsi” come quelle di Chiara.

A volte però le solite treccine possono risultare un po’ noiose. Il trucco per renderle assolutamente speciali? Eccolo!

Questo tipo di treccina è perfetto per movimentare una piega liscia e dare un tocco di originalità a un’acconciatura. Per realizzarla basta intrecciare i capelli normalmente. Arrivate verso la fine dei capelli bisognerà creare un semplice nodo con le due ciocche laterali che formano la treccia.

A questo punto si dovrà trattenere la ciocca centrale con la punta delle dita e far scorrere il nodo verso l’alto.

Dopo aver raggiunto l’altezza desiderata bisognerà fissare molto bene la treccia con un mini elastico, preferibilmente dello stesso colore dei capelli.