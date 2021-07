Il trend delle catene grosse: collane, bracciali e borse da comprare per essere cool

Snoop Dogg, Jay-Z, Pharrel Williams ma soprattutto Kurtis Blow (fu lui il pioniere di questi accessori negli anni Settanta) sono soliti sfoggiare collane d’oro a catena grossa. Quello che dai primi anni Novanta fino a poche stagioni fa era considerato un look prettamente “tamarro” è divenuto un vero e proprio must-have per le ragazze e le donne dai trenta agli “anta”. Scopriamo come far nostro questo stile.

Nelle borse di oggi la catena grossa conferisce importanza ed è perfetta con match di una collana o un bracciale in pendant, oltre ad essere comoda da portare a spalla. L’ideale, come mostrato da tutte le influencer su Instagram è tenerla in mano lasciando la catena libera di essere solo un decoro lucente. Vediamo quali marchi scegliere, come selezionare i gioielli senza esagerare e quando usarli.

Il trend dell’estate 2021 è la catena grossa, possibilmente dorata

La collana maxi chain di Patrizia Pepe nell’immagine di copertina costa 78 euro ed è l’emblema di questa tendenza lanciata lo scorso anno da Bottega Veneta (la borsa costa 3200 euro) ma anche alcune selezionate creazioni di Federica Tosi, come il braccialetto Irma Gold, sono sulla stessa lunghezza d’onda (il prezzo è di 98 euro). Per aggiungere una nota aurea al look quotidiano c’è poi la collana, in ottone, a catena B Chain (con monogramma dell’iniziale del brand) firmata Balenciaga a 695 euro. Insomma, ogni stilista, anche quelli solitamente dallo stile più romantico e naïf, ha ormai ceduto al trend di questo mood un po’ da rapper made in U.S.A. ed un po’ da ragazza ribelle e sicura di sé.

Nonostante si veda di continuo, indossare charms dorati su un abito bon ton proprio non va bene. Meglio prediligere un punto luce o comunque gioielli più sottili, in linea con l’outfit. Sembra un‘ovvietà ma non lo è affatto.

Le vip lanciano tendenze

Stella Maxwell, Chiara Ferragni, Hailey Bieber (divina in total look verde smeraldo) sono state immortalate con outfit all’ultimo grido con gli accessori a catena dorata grossa a cui ci riferiamo oggi. Queste tre donne sono accomunate dall’essere bionde, giovani, bellissime e terribilmente cool quindi cosa aspettate a copiarle? Saranno più adatte di pomeriggio e nelle calde serate estive le borse di questo tipo nelle tonalità dell’oro e del bronzo mentre quelle con catena tono su tono vanno benissimo tutto il giorno, meglio se in bianco opaco come lo smalto – che farà contrasto von l’abbronzatura – o in lilla, colore già affermato in primavera.

Catene grosse unite ad una base neutra e basic rendono un capo perfetto in ogni occasioni. Sarete guardate – ma non troppo – e, certamente, copiate.

Silvia Zanchi