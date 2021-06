Vuoi il crop top firmato Chiara Ferragni? Prima di sognare guardate quanto costa

Chiara Ferragni Collection diventa sempre più il marchio del desiderio di noi fashion addicted, anche se i prezzi poi lasciano a bocca aperta: sapete ad esempio quanto costa il crop top di spugna?

Lo vedi indossato da lei e diventa subito oggetto del desiderio.

Chiara Ferragni non è certo per caso la capostipite delle influencer: ogni capo proposto da lei in uno scatto Instagram è destinato a un immediato sold out e, se ciò vale in generale, diventa ancor più vero quando a esser sfoggiato è un pezzo della sua Chiara Ferragni Collection.

Il marchio d’abbigliamento da lei ideato, quello con l’iconico occhio, ha sfornato molti capi divenuti poi veri e propri oggetti del desiderio per le fashion victim nostrane. C’è senza dubbio l’iconica borsa, le scarpe e poi qualche capo d’abbigliamento qua e là.

Recentemente è il turno di un crop top, proposto da Chiara stessa in tanti suoi scatti e capace così di incuriosire sempre più le appassionate di moda. Ma quanto costa il crop top con l’occhio rosa di Chiara Ferragni? Scopriamolo insieme.

Quanto costa il crop top di Chiara Ferragni?

“Top bianco in spugna. Patch “Eyelike” in silicone sul davanti. Made in Italy.”

Ecco la descrizione concisa ma esaustiva che il sito Chiara Ferragni Collection fornisce del delizioso crop top che più volte abbiamo visto indossato dalla stessa influencer.

Un normalissimo crop top in spugna verrebbe da pensare, contraddistinto dalla scollatura bordata di rosa che riprende l’oramai celebre logo della griffe, qui rappresentato da un patch in silicone. Quanto può costare un simile capo? Tenetevi forte.

Andiamo sul sito a cercare il capo ed eccolo lì: 125 euro per il crop top dei desideri. Troppo? Be’ senza dubbio non parliamo di un capo low cost ed è intuitivo come sia il marchio per lo più a determinare il prezzo, tenendo soprattutto conto del materiale decisamente sportivo ed economico.

Detto ciò, ancora lo desiderate? Se così fosse basta cliccare qui e potrete procedere all’acquisto. A voi l’ardua sentenza.