Chiara Ferragni ha lanciato oggi a Milano, con la collaborazione di Nespresso, il suo Temporary Cafè. Ma quanto costa mangiare lì? Ecco svelati tutti i prezzi, e non sono come immaginate!

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale più trendy del mondo, ha inaugurato oggi a Milano, in collaborazione con la Nespresso, il suo primo Temporary Cafè. Il Cafè sarà presente a due passi da Piazza Duomo da oggi 10 Giugno 2021 fino al 18 Luglio, quindi per soli 45 giorni.

Chiara ha allestito la location con il suo stile inconfondibile: toni pastello che vanno dal rosa all’azzurro, occhio iconico (il logo dell’influencer) ovunque, anche dentro ai caffè e tanto romanticismo.

In molti sul web, sapendo dell’imminente apertura del Cafè firmato Ferragni, avevano ipotizzato cifre da capogiro, qualcuno addirittura aveva pensato di poter spendere più di 500 euro per un caffè: ma Chiara, come sempre, riesce a stupire (nel bene e nel male) tutti, ed ecco allora svelati i prezzi del menù. A voi i commenti.

Temporary Cafè di Chiara Ferragni x Nespresso, i prezzi del menù

Nel locale, a pochi passi da Piazza Duomo, gli utenti potranno sia sorseggiare un caffè che fare un brunch o un aperitivo. Ma quanto costa consumare nel locale più rosa e fashion di Milano?

Stando alle prime notizie arrivate qua e là sui social, siamo riusciti a ricostruire qualche dato riguardante il menù del Cafè: per esempio, bere un caffè ‘standard’ costerà solo 1,50€, mentre se si desidera sorseggiare un caffè di ‘Chiara’, con note dolci di cocco ed un romantico tocco di rosa, il prezzo sale a 6,00€.

Per chi invece volesse mangiare qualcosa di più sostanzioso, il menù prevede anche la ‘Blonde Salad’ (una Cesar Salad rivista e corretta, forse neanche troppo) ad un costo di 15,00€. Infine se si vuole uno spritz o una pizza margherita, il costo da mettere in conto sarà quello di 8,00€ cadauno. Ovviamente se si decide di sedersi al tavolo, al tutto c’è da sommare la cifra di 3,00€ a persona come coperto.

Insomma, a noi non sembra che le polemiche girate intorno a Chiara (le ennesime) per i prezzi che si pensavano fuori dalla portata di tutti siano fondate. Se poi pensate quanto costi andare a mangiare 3 rigatoni messi in piedi con una spuma di carbonara in un ristorante stellato, meglio un buon caffè tutto rosa con vista Duomo, no?